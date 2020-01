Mariachi un regalo de México para el Mundo

Mazatlán, Sin.- Indudablemente el Mariachi es mexicano, pero ¿cómo se origino?; Los mexicanos del siglo XVII que ya sabían tocar los instrumentos de cuerdas traídos de España, se reunían todos los domingos después de la iglesia en bares a los cuales llamaban lugares Mariachiales en donde tomaban encuentro con su vestimenta típica de campesino con (pañuelo en cuello y sus mejores prendas de domingo) y a los gustosos de ese ritual de fin de semana les llamaron Mariachis he aquí de donde se origino el nombre a este grupo musical.

Tiempo después ya había Mariachis tocando en diferentes puntos de reunión en diferentes partes de México, como en; Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, una porción de Zacatecas, Aguascalientes y parte de Guanajuato, Sinaloa y Guerrero. propagándose pronto como una tradición mexicana.

Para algunas personas, más que música y vestimenta, es un estilo de vida, podemos encontrar mariachis por todo el mundo, en Japón es muy popular toda la cultura mexicana y se han podido ver bandas de Alemania usando el traje de charro típico.

Es tanto así que la UNESCO lo declaro Patrimonio Inmaterial de la humanidad siendo una de las 192 culturas que son imprescindibles por conservar en el mundo.

Exento de Genero de Raza o nacionalidad los charros del mundo se han dedicado no solo a hacer música tradicional, con sus típicos instrumentos como los son el Violín, la guitarra y el contrabajo. si no que en una versión más Moderna han incursionado en otros ritmos, haciendo que la música popular como el Pop, la Salsa o incluso géneros que podríamos pensar que no combinan con estos instrumentos como el Rap suenen de formas novedosas y disfrutables.





