Eric Feigl-Ding, el doctor de Harvard que “llora” por epidemia en México

Eric Feigl-Ding, epidemiólogo y científico de salud pública en la Universidad de Harvard, mostró su preocupación por la epidemia de Covid-19 en México el pasado domingo, pues a través de su cuenta de Twitter, el experto detalló que el país tiene un porcentaje de positividad del 56%, lo que significa que más de la mitad de quienes se hacen la prueba resultan positivos.

"Estoy llorando por México ¡Más del 50% es el porcentaje de *POSITIVIDAD*! Más de la mitad de todos los que se hacen un examen son positivos", detalló el científico.

Por ello, alegó que ni en los perores momentos de Nueva York, Madrid o Lombardía se había presentado dicho porcentaje de positividad.

"Incluso en los peores periodos de Nueva York, Madrid o Lombardía... Nunca se acercaron al 50% de positividad. México puede estar pasando por un #COVID-19 sin precedentes", agregó.

Con la ayuda de diferentes gráficas comparativas, el epidemiólogo mencionó que el diagnostico que México emplea con la pandemia es insuficiente y recalcó en repetidas ocasiones que las autoridades sanitarias del país deben implementar un mayor número de pruebas, pues aseguró, solo con la ayuda de esta herramienta, en conjunto con el rastreo de casos sospechosos, es posible cortar con la cadena de contagio.

"Existe claramente un diagnóstico insuficiente en México y un tratamiento deficiente. El 56 por ciento de positividad refleja eso. Entonces sí, maldición, necesitamos más pruebas", opinó.

2) Meantime here is Mexico mortality rate. More data here. https://t.co/iiRuElN5aw pic.twitter.com/bi0Ou3enqO — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 21, 2020

Pero, ¿quién es en realidad el experto de salud?

Eric Feigl-Ding ha sido catalogado como uno de los mejores científicos del mundo y es el personaje que pide que en México se realicen más pruebas de coronavirus.

De acuerdo con su formación, Feigl-Ding es miembro principal de la Federación de Científicos Americanos en Washington DC y forma parte del Comité Directivo del FAS Covid-19, un grupo de respuesta rápida ante la pandemia en Estados Unidos.

Además, el epidemiólogo se graduó de la Universidad Johns Hopkins con honores para luego realizar Además, el epidemiólogo se graduó de la Universidad Johns Hopkins con honores para luego realizar su doctorado en epidemiología y otro en nutrición, siendo el graduado más joven en completar su programa dual a los 23 años de Harvard SPH.

No obstante, por ahora su trabajo se centra en la intersección de la salud pública y las políticas públicas, por lo que ahora trabaja en intervenciones conductuales para la prevención, mejoras en los costos y la calidad de Medicare, seguridad de los medicamentos, mejoras en las pautas de evidencia para la nutrición, prevención de la diabetes / obesidad y programas de salud pública en los Estados Unidos.

12) The main advantage early aggressive testing + contact tracing is the ability to stop transmission chain. If you test too late, you won’t be able to stop the ‘ALICE=>BOB=>CAROL’ chain of infection below. But with fast testing and tracing, you can! pic.twitter.com/LpbYtXc6sO — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 22, 2020

Gracias a su impecable trayectoria, Eric ha realizado alrededor de 150 colaboraciones en publicaciones como New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association, The Lancet y Health Policy.

Ha recibido el premio al Proyecto Global de Salud del Año, en 2014; el premio a la Excelencia 2015 Scott Grundy de la American Heart Association; el premio al Mejor Líder Joven 2012 de la Cámara de Comercio de Boston; y la beca Paul and Daisy Soros 2008.