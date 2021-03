Entretenida programación esta semana por Megacable

Culiacán, Sin.- Sigue disfrutando a lo grande de los programas de televisión con la máxima calidad tanto en películas, series, deportes, entre muchos más, por Megacable que ofrecerá para estos días entretenimientos para todos los gustos.

Para hoy 24 de marzo está programado a las 9:00 am, ATP World Tour Masters 1000 – Miami Open Presented by Itaú por el canal ESPN 2 selector 304; y al as 8:00 pm el partido de Brooklyn Nets vs Utah Jazz – NBA por el canal ESPN selector 302.

Disfruta a lo grande de la programación que ofrece Megacable. Foto: Cortesía | Pixabay

El día viernes 26 el partido Boston Celtics vs Milwaukee Bucks –NBA a las 5:30 pm por el canal ESPN selector 302; a la media noche Flash T7 por Warner, selector 212; y a la 1:15 am BATWOMAN T1 por Warner selector 212.

Y el domingo 28 de marzo, GP Bahrein - Fórmula 1 a las 6:00 pm por Fox Sports selector 303.

Aprovecha la programación que ofrece Megacable disfruta de una experiencia única en Televisión, así como en Internet y Telefonía.

