En estas plataformas puedes ver las películas nominadas al Óscar 2022

La ceremonia de los Óscares 2022 está cada vez más cerca, cinéfilos y publico en general se mantiene al borde de la silla esperando a que llegue la noche del 27 de marzo para que se lleve a cabo esta ceremonia que da reconocimiento a las películas más destacables que tuvimos este año.

Por ello, te tenemos preparada una lista con las películas nominadas y las plataformas de streaming en las cuales podrás disfrutar de estas obras para que las veas y compares tu opinión con la decisión de la academia.

Foto: Cortesía | Facebook @Netflixmx

Netflix:

Al ser la plataforma más importante de streaming, el catálogo de Netflix cuenta con 10 películas que participaran por el reconocimiento de la academia en la ceremonia de la Academia.

Tal es el caso "Tik Tik… Boom!", musical protagonizado por Andrew Garfield el cual está nominado en la sección de mejor actor.

Por otra parte, nos encontramos con la película "The Mitchell vs Machine" nominada en la categoría de mejor película animada.

Además, de estas dos filmaciones, estan otras 8 películas se encuentran en esta plataforma y que si eres amante del cine tienes que ver como "The Power of the Dog", "Don’t Look Up", "The Hand of God", "Madres Paralelas", "The Lost Daughter", "Audiable", "Lead Me Home", "Three Songs For Benazir".

Foto: Cortesía | Facebook @AmazonPrime

Amazon prime:

El año pasado Amazon prime nos dio la ganadora a mejor montaje "The sound of metal", y en esta ocasión cuenta con dos películas nominadas en su catálogo. Nos referimos a "Being the Ricardos", protagonizada por Nicole Kidman quien competirá por el galardón a mejor actriz. La otra opción competirá en apartados musicales y visuales, se titula "No Time To Die"

.

Foto: Cortesía | Facebook @HBOMaxLa

HBO Max:

Con una nominación al mejor actor, Willie Smith protagoniza la película "King Richard", en la cual encarna al papá de las tenistas Serena y Venus Williams. Otro filme que se ha llevado galardones en otras ceremonias es "Dune", película que se le reconoce por su apartado visual y banda Sonora

En esta plataforma también puedes encontrar "Coming 2 America".

Foto: Cortesía | Facebook @disneyplusla

Disney+ y star+:

Es más que obvio que para los premios de la Academia no podría faltar Disney que, en esta ocasión, nos trae cinco nominaciones en las filas tal es el caso de "Encanto", quien destaca por su apartado musical y está en disputa para mejor película animada. Por otra parte, en Star+, esta" Fre Guy" película protagonizada por Ryan Reynold que se une a la contienda de mejores efectos especiales.

Aquí también puedes encontrar "Cruella" protagonizada por Emma Stone, "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Luca", "Raya and the Last Dragon".

Foto: Cortesía | Facebook @AppleTVPlus

Apple Tv +:

Con la participación de Eugenio Derbez, "Coda" es una película que no te puedes perder y que está nominada en tres diferentes categorías. Así mismo, otra obra que puedes encontrar en Apple Tv + es "The Tragedy of MacBeth", protagonizada por Denzel Washington quien busca llevarse el Óscar a mejor actor.