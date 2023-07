El producto de Jaime Maussan que puso en alerta a Cofepriss en plena pandemia de Covid-19

Jaime Maussan se volvió tendencia en redes sociales luego de que funcionarios en Estados Unidos confirmaron la posesión de naves de origen no identificado, así como de restos biológicos “no humanos”. Esta no sería la primera vez que el ufólogo se vuelve tendencia en internet, pues en 2021, el nombre del periodista estuvo presente en todos los medios de comunicación.

Y esto a causa de que Cofepriss puso en alerta el producto "Botiquín" de la empresa Biomaussan, la cual prometía curar el Covid-19.

¿Producto “milagroso” contra el Covid?

En medio de la pandemia de Covid-19, el reconocido investigador y periodista mexicano, Jaime Maussan, generó controversia al promocionar un producto que llamó la atención de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepriss). El anuncio de este producto suscitó preocupaciones y discusiones acerca de su efectividad y potenciales implicaciones para la salud pública.

El producto difundido es el Biotiquín Maussan, un suplemento alimenticio que contiene un antioxidante llamado hidrocaroteno, un nutriente que se puede encontrar en alimentos como el tomate.

Maussan afirmó que este producto ofrecía protección contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19. Sus declaraciones atrajeron la atención de muchos seguidores y críticos, ya que la búsqueda de soluciones efectivas y seguras contra la pandemia era una prioridad para la población.

Luego de estas declaraciones, Cofepriss, como entidad encargada de regular y salvaguardar la seguridad sanitaria en México, tomó acciones para investigar el producto y su veracidad, ante esta situación, la comisión expresó su preocupación debido a que la pandemia ya había provocado un aumento considerable en la propagación de productos fraudulentos y sin respaldo científico que ofrecían supuestas curas o medidas preventivas.

¿Cuál es el costo del Biotiquín Maussan?

El Biotiquín Maussan se distribuye en distintas presentaciones, entre ellas Regular, Especial y Mega, con contenido de 125 mililitros (ml).

En su página de Facebook ( la cual hasta el momento desapareció) el Biotiquín Especial de 125 ml se vendía en 1,700 pesos y el Biotiquín Gotero Especial de 25 ml, en 400 pesos.

Cabe mencionar que hasta el momento, no se ha proporcionado evidencia científica que respalde la efectividad del producto mencionado por Jaime Maussan. Al inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias y expertos en salud enfatizaron la importancia de seguir las medidas preventivas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades locales, como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la vacunación, como la mejor forma de combatir la propagación del Covid-19.

Hasta el momento el único método efectivo para prevenir el Covid-19 son las vacunas que se aplican actualmente de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación para la Prevención de Covid-19 en México.