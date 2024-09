Día Internacional de la Alfabetización: Un llamado global a la educación

Culiacán, Sin.- Cada 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, una fecha establecida por la UNESCO en 1967 con el objetivo de destacar la importancia de la alfabetización como un derecho humano fundamental y una base para el aprendizaje a lo largo de la vida.

Este día tiene como finalidad sensibilizar a la comunidad internacional sobre la situación actual del analfabetismo, que afecta a millones de personas en todo el mundo, y reafirmar el compromiso global para erradicarlo.

También puedes leer: ¿Eliminarán un día de descanso obligatorio? Estos son los cambios que habrá este 2024

De acuerdo con la Unesco, en 2022, al menos uno de cada siete adultos mayores de 15 años (754 millones) carecía de habilidades básicas de alfabetización, este año, la conmemoración será con el lema "Promover la educación multilingüe: La alfabetización para el entendimiento mutuo y la paz".

En el Día Internacional de la Alfabetización, la UNESCO destaca que 250 millones de niños están fuera de la escuela. Foto: Pixabay

¿Qué dice la UNESCO?

Según datos de la UNESCO, a nivel global, al menos 773 millones de jóvenes y adultos aún no saben leer ni escribir, y 250 millones de niños no desarrollan las habilidades básicas de cálculo, lectura y escritura. Esta situación provoca la exclusión de jóvenes y adultos que no logran integrarse completamente en sus comunidades y entornos sociales.

En respuesta, la UNESCO ha diseñado un proyecto para la alfabetización de jóvenes y adultos (2020-2025), que aborda las necesidades de los grupos más desfavorecidos, como mujeres y niñas, y utiliza tecnologías digitales para mejorar los resultados en la enseñanza y el aprendizaje.

Además, los miembros de la ONU se comprometieron, a través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente con el Objetivo 4, a asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

También se busca promover oportunidades de aprendizaje continuo para todos, con el objetivo de que todos los jóvenes y una proporción significativa de los adultos adquieran habilidades de lectura, escritura y aritmética.

El 8 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Alfabetización. La UNESCO alerta que 773 millones de adultos aún no saben leer ni escribir. Foto: Pixabay

¿Cómo está la alfabetización en México?

En México, 3.9 millones de personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir, lo que representa el 4.17% de esta población. De este grupo, el 62% son mujeres.

La mitad de las personas en situación de analfabetismo en el país se concentran en cinco estados: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Estado de México y Puebla.

El Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), está trabajando para lograr la “alfabetización plena” según los estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esto implicaría reducir la tasa de analfabetismo en México a menos del 4% de la población.

Las colaboraciones entre los diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil y el sector privado son esenciales para promover la alfabetización en México.

La alfabetización es un derecho fundamental y una herramienta crucial para el desarrollo personal y social. Además, es clave para combatir la pobreza, promover la igualdad de género, y asegurar el desarrollo, la paz y la democracia.