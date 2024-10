Día de la Raza, ¿Habrá clases este día? Checa lo que dice la SEP

Culiacán, Sin.- El Día de la Raza, conmemorado el 12 de octubre, es una fecha que genera preguntas cada año sobre si habrá clases en las escuelas. Aunque hubo cambios en los días oficiales de descanso, como en el caso del pasado 1 de octubre, cuando fue la toma de posesión de la presidencia mexicana, muchos se preguntan si habrá puente por esta conmemoración.

En México, esta fecha no es reconocida como un día de descanso obligatorio, por ello la Secretaría de Educación Pública tampoco la consideró como un día inhábil, por lo que las y los estudiantes tendrán que acudir a clases como de costumbre.

También puedes leer: Octubre el mes Rosa: ¿Sabes por qué se le dice así? Conoce los detalles

A continuación te dejamos lo que dice el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública.

Septiembre es un mes esperado por muchos debido a las celebraciones patrias en México Foto: Pixabay

Origen del Día de la Raza

El Día de la Raza, conocido así en varios países, se celebra cada 12 de octubre para recordar la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, evento que marcó el inicio del contacto entre Europa y el continente americano, según lo menciona el Gobierno de México.

La celebración tiene sus raíces a comienzos del siglo XX, y está vinculada a la historia de varias naciones como Hispanoamérica, España y Estados Unidos. Hoy en día, ha surgido la propuesta de renombrar esta fecha como “Día de la resistencia indígena”, en reconocimiento de los pueblos originarios y sus luchas.

Según la SEP, el calendario escolar incluye dos fechas destacadas para los estudiantes y profesores. Foto: Pixabay

¡Sí habrá clases! Esto dice la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha sido enfática en su postura. De acuerdo con el calendario escolar 2024-2025, el 12 de octubre no está contemplado como día de descanso oficial. Esto significa que, aunque es una fecha conmemorativa, las actividades académicas seguirán su curso normal.

Además, este año el 12 de octubre cae en sábado, lo que refuerza la idea de no suspender clases.

¿Cuándo no habrá clases en octubre 2024?

Según el calendario de la SEP, el 25 de octubre será el único día sin clases en el mes debido a las reuniones del Consejo Técnico Escolar. Tanto la SEP como la Ley Federal del Trabajo no consideran el 12 de octubre como un día festivo obligatorio, por lo que no está previsto suspender ni labores ni clases ese día, y no habrá puente.