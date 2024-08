Creatividad con las pestañas; el arte de resaltar tu mirada

Teniendo siempre presente el emprendimiento, siendo Licenciada en Trabajo Social, Mel de la Vega, por azares del destino la vida la llevó al mundo de la belleza al de las pestañas para ser específicos y fue tanta su pasión por este arte que decidió firmemente junto a su amiga Alejandra Angulo emprender su propio negocio, por lo que nació “Luam” un espacio en donde su prioridad es resaltar la mirada de cada una de sus clientas siendo diseñada con total personalidad.

“Nuestro servicio fuerte son las pestañas uno por uno, las cuales manejamos con diferentes efectos con look que van desde lo más natural hasta un look muy intenso resaltando siempre la forma del ojo con un diseño muy personalizado”, comentó Mel en entrevista exclusiva para El Sol de Sinaloa.

UN ARTE

Explicó que en esta técnica que manejan, ofrecen diferentes efectos que son clásicas, efecto rimel e híbridas esto ya dependiendo del look y el gusto que busque el cliente, así como también manejan diferentes tamaños, “todo el set que yo vaya a realizar depende del número que me solicite el cliente, si buscan algo natural yo te puedo recomendar algunos tamaños lo cuales vienen por numeraciones en este caso sería un largo máximo de 10, 11, si buscan algo súper finito, que no se vea mucho pero que se note el cambio yo recomiendo el 9 súper chiquito, natural pero si abre el ojo; y hay quienes buscan el largo, que se note expresivo, intenso, es cuando nos vamos al 13, 14 que yo en lo personal son las longitudes que más uso, ya después de 14 no lo uso por gusto personal”, detalló.

Mel de la Vega, resalta tu mirada en LUAM. Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

Además también cuenta con colores de pestañas a lo que Mel comentó, “hay en color negro y color café, para mi las café son lo máximo que ovbiamente hay a quienes le quedan en color negro y a quienes les favorece aún más el color café y volvemos a lo mismo eso ya es gusto particular”.

Como es un tratamiento temporal, se deben de retocar cada cierto tiempo, y por supuesto, este varía siempre y cómo cuides de las mismas, “si tu decides ponerte extensiones hoy y si tu decides durar con ellas un año, adelante solo que tienes que venir a tu retoque cada quince o veinte días, porque la pestaña como el cabello crece, se va cayendo, eso no lo controlamos es completamente natural, y en el mantenimiento se retiran las que crecieron y se aplican nuevas, ya cada quien decides el tiempo, o bien, si las quieres usar para un viaje de 10 días, las coloco y regresando del viaje las retiro, estas se usan el tiempo que tu las quieras traer, es el tiempo que tu decidas darle mantenimiento a este lujito extra que nos damos como mujeres”.

LOS CUIDADOS

La experta en pestañas explicó también sobre los cuidados posteriores a una aplicación de estas extensiones los cuales son muy indispensables para que las pestañas no pierdan su forma, que es lo más importante, porque ante todo, la intención de ponerlas es que te veas mejor, “yo siempre les digo que es un pequeño cambio de habito porque a la mejor tu dormias boca abajo o de lado o solias tallarte mucho el ojo, aquí yo les digo es trata de tallarse el ojo por las extremidades y sin aplicar la fuerza que se aplicaba antes, no mojarlas durante unas horas despúes de la aplicación porque el adecivo puede cambiar de color, pero al siguiente dí ya puedes bañarte en regadera, en la playa y por último también se les recomienda que utililicen el shampo para las pestañas este es de uso personal y se utiliza una vez despues de bañarme ya sea en regadera, alberca, etc.”.

Mel de la Vega, resalta tu mirada en LUAM. Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

Por último Mel dijo que en Luam también cuentan con el servicio de laminación de ceja, el cual explicó es como un tipo de planchado, un servicio que dura de mes y medio a dos meses dependiendo de los cuidados que cada quien tenga; así como también ofrecen el Lifting que es el rizado de pestañas, un tratamiento con el cual las pestañas lucen mucho mejor acentuando la mirada con un efecto natural.

PARA SABER

Mel de la Vega confesó que el significado de LUAM viene de, LU de luna, A de Alejandra y M de Mel.