Cómo ser una buena Karen en esta cuarentena

Mazatlán, Sin.- La eterna pregunta de las Karen (amantes de los gatos) en esta cuarentena es: ¿estará mi gato feliz teniéndome aquí en casa todo el día?, y la respuesta de los expertos es: Si, pero un gato estimulado es un gato feliz, así que hoy te daremos un par de consejos, para que tu gatito este relajado y no destruya tus muebles por la ansiedad del encierro.

Esta pandemia hizo que muchas familias con mascotas optaran por tenerlas dentro de casa todo el tiempo, ya que es parte fundamental tener a salvo a todos los miembros de la familia.

Las familias que tienen gatos normalmente tienen dos modalidades para con ellos, los que son “solo de casa” y los que “entran y salen”, y a causa del Covid-19 los que solían salir ya no lo pueden hacer, así que hay que buscar la manera de que esa energía extra sea soltada de una manera segura, en especial para tus muebles.

HAZLE UN JUGUETE CASERO

He visto cuan costosos son a veces los juguetes para gato, y si muchos son bonitos, brillantes y geniales, pero admitámoslo los compramos más porque nos gustan a nosotros que a ellos, y un gatito es igual o más feliz jugando con una bolita de papel que con una pelota electrónica.

Ejemplo de juguetes caseros:

-Tubo de cartón del rollo de papel terminado

-Hilo de estambre viejo que sobro de un rollo

-Hoja de papel hecha bolita de tu tarea mal hecha

-calcetín sin par

-la caja de cartón de tu paquete

TECNOLOGIA AL ALCANCE DE SU PATA

Si estas en medio del “homeoffice” y no puedes jugar con tu michi, apóyate en la tecnología, hay apps especiales para gatitos que le brindaran horas de diversión.

-The Cat Game

-Fish For Cats

-Mouse For Cats

-Cat Alone

TIEMPO DE PASEAR

Si eres de las personas que tienen patio o jardín, puedes aprovechar este tiempo en casa para entrenar a tu gatito con un arnés de paseo, y así tener paseos seguros con él, prueba de manera esporádica, no quieras ponérselo y sacarlo enseguida porque no funcionara, mejor comienza solo poniéndoselo y viendo cómo reacciona, no olvides grabarlo, serán recuerdos que no querrás dejar de mirar.

No olvides darles agua para mantenerlos bien hidratados en estos días de calor, acariciarlo mucho (pero no demasiado), mantén sus vacunas al día, y dales mucho amor, que para ellos tu eres su mundo.

