Otorgan Premio Nobel de Química 2021 a Benjamin List y David MacMillan

El mundo no puede negar las grandes aportaciones que se han en los diferentes sectores a lo largo de la historia y este miércoles se reconoció la de de los científicos Benjamin List y David MacMillan, otorgándoles el Premio Nobel de Química de este año.

Los investigadores fueron acreedores de este galardón por haber creado una nueva técnica para construir moléculas, la cual, aseguran los expertos, ha vuelto" más limpia" la química y mejorado la investigación farmacéutica.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

¿En qué consiste el proyecto con el que ganaron el Nobel de Química?

Los dos científicos, ambos de 53 años, desarrollaron en el año 2000 la catálisis asimétrica, un nuevo tipo de catalizadores revolucionario que ha avanzado "a una velocidad prodigiosa" desde entonces.

Los catalizadores, que son sustancias que controlan y aceleran las reacciones químicas, pero que no forman parte del producto final, son mecanismos fundamentales para el proyecto de los químicos.

Durante mucho tiempo, el alemán List y el estadounidense MacMillan, pensaban que sólo había dos tipos de catalizadores disponibles: los metales y las enzimas.

The discovery – asymmetric organocatalysis – being awarded the 2021 #NobelPrize in Chemistry has taken molecular construction to an entirely new level. It has not only made chemistry greener, but also made it much easier to produce asymmetric molecules. pic.twitter.com/TsgSmgEmqb — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

Por lo que, de manera independiente, los científicos pusieron en marcha un tercer tipo, utilizando "pequeñas moléculas orgánicas" como la prolina.

Al contrario de los metales y las enzimas, la prolina es el mecanismo "soñado" por los químicos: es una molécula muy simple, barata y que respeta el medioambiente.

Premio inesperado

Benjamin Lis aseguró que el recibir este premio "es una inmensa sorpresa".

"Pensé que alguien me estaba haciendo una broma. Estaba desayunando con mi mujer. Normalmente, me dice 'mira tu teléfono por si alguien te llama de Suecia' pero hoy no hizo la broma", explicó el investigador del Instituto Max-Planck, con sede en la región del Ruhr.

"Y cuando Suecia apareció efectivamente en el teléfono (...) es un momento muy especial que nunca olvidaré", dijo List.

Greetings from Amsterdam!



New chemistry laureate Benjamin List sent us this selfie of him and his wife Dr Sabine List on holiday right after they found out the news about his #NobelPrize.



Stay tuned for our interview with him coming soon! pic.twitter.com/lkWNz0B2iP — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

Amplia competencia por Nobel de Química

La secuenciación de nueva generación de ADN, los nanocristales, la "química clic" (que conecta dos moléculas entre sí imitando el proceso natural), el llamado "marco metálico-orgánico" o los pioneros de las vacunas ARN mensajero contra el Covid-19 sonaban este año entre los posibles ganadores.

El año pasado, este galardón fue otorgado a la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna, dos geneticistas que investigaron sobre las "tijeras moleculares", un avance "revolucionario" para modificar los genes humanos.

Según el organismo especializado Clarivate, que mantiene una lista actualizada de candidatos científicos al premio, más de 70 investigadores podían aspirar al laurel de química este año.

"Catalysis is incredible!"



Watch this video with our new #NobelPrize laureate David MacMillan to learn more about his work. https://t.co/gYzi1Lplub — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

Otros Nobel de este año

Medicina inició el lunes la temporada de los Nobel 2021 al premiar a dos estadounidenses, David Julius y Ardem Patapoutian, cuyos trabajos abrieron el camino al combate de los dolores crónicos.

El galardón de Física fue para dos expertos en la modelización física del cambio climático, el japonés-estadounidense Syukuro Manabe y el alemán Klaus Hasselmann, así como al teórico italiano Giorgio Parisi, experto en el desorden en los sistemas complejos.

El premio de Literatura será anunciado el jueves por la Academia Sueca y el de la Paz se dará a conocer el viernes en Oslo. El de Economía, el de más reciente creación, se otorgará el lunes.

A causa de la crisis sanitaria, por segundo año consecutivo los laureados recibirán el premio en su país de residencia, aunque todavía hay esperanza de que el galardonado con el de la Paz pueda recogerlo en Oslo.