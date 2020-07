¡Cometa Neowise podrá verse todo julio! Aquí el día que podrás apreciarlo mejor

Si eres amante de la astronomía, esta noticia te encantará pues todo el mes de julio tendrás la oportunidad de ver el cometa Neowise.

Aunque el fenómeno ya tuvo sus primeros avistamientos desde el 1 de julio, hoy te decimos cuándo será el día que mejor podrás apreciarlo!

Latest images !

Comet C/2020 F3 NEOWISE on the morning of the 5th. Image courtesy Michael Jäger pic.twitter.com/x7m7qn6a8g — Con Stoitsis (@vivstoitsis) July 5, 2020

Será el próximo 23 de julio cuando podrás verlo con mayor claridad pues es el día en el que estará más cerca de la Tierra, a 103 millones de kilómetros aproximadamente.

Cabe destacar, que el pasado 4 de julio pudo ser visto desde Zacatecas.

Comet F3 Neowise

On the 4th.

Vetagrande, Zacatecas, México. Image Da Ko pic.twitter.com/noy4agpvNv — Con Stoitsis (@vivstoitsis) July 4, 2020

¿Qué necesito para verlo?

De acuerdo a los astrónomos, la vista debe centrarse hacia el noreste en busca de la estrella Capella, que es la más brillante de la constelación de Auriga. Desde ese punto hay que bajar la mirada hasta toparse con el cometa.

Además recomiendan hacerlo unas horas antes de la salida del sol, desde un horizonte lo más despejado posible

Comet C/2020 F3 NEOWISE jul 4 UT 1.40 40x0,3sec 11"/2.2 red Michael Jäger pic.twitter.com/Go5t5M8vj9 — Michael Jäger (@Komet123Jager) July 4, 2020

Bautizado "Neowise"

El cometa fue descubierto por el telescopio espacial de la NASA que lleva por nombre "Neowise", por lo que los científicos decidieron denominarlo igual.

El cometa fue descubierto el pasado 27 de mayo de 2020.

Images from observers around the world are coming in of F3 NEOWISE...

Incredible shots, seems we have a bright one.

The nucleus is still intact! Robert Rickard pic.twitter.com/tnqvMusw6S — Con Stoitsis (@vivstoitsis) July 2, 2020

El telescopio Neowise busca hacer mediciones de otros cometas y asteroides por medio de la misión WISE, que comenzó su exploración espacial en 2009.

Desde entonces conforma un archivo de objetos del sistema solar, así como imágenes infrarrojas de más de 158 planetas menores.

Con información de la NASA

Courtesy Daniel Fischer.

Something from the ISS we've never seen before - #noctilucentclouds *and* comet Neowise above them. pic.twitter.com/0Z6FxF8ecF — Con Stoitsis (@vivstoitsis) July 6, 2020

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast