Científicos descubren que los tiburones sí duermen, pero ¿cómo lo hacen?

Si alguna vez te has preguntado en cómo es que los animales marinos realizan actividades normales, pero en las profundidades del mar, esto te interesa. Los tiburones, grandes depredadores, sí duermen aunque con algunas peculiaridades y aquí te las contamos.

Te puede interesar:

Científicos australianos decidieron estudiar esta actividad en particular ya que se tenía la creencia de que los tiburones no dormían para estar alertas ante cualquier peligro, pero luego de una investigación no solamente se dieron cuenta de sí lo hacían, también descubrieron que para dormir no cerraban los ojos.

Estos animales entran en un tipo de estado de reposo en el que conservan su energía sin dejar de moverse, dato importante ya que no se contaba con mucha información de sus hábitos de sueño.

Ecología Especies en extinción: un riesgo para todos

El equipo liderado por Michael Kelly, ecofisiólogo de la Universidad de Australia Occidental se ha dedicado a estudiar a las especie marinas por lo que decidió comenzar a documentar las actividades de los tiburones enfocados en cómo duermen y si eso afecta su metabolismo.

Su hipótesis era que estas dos cosas podían afectar la regulación de energía en su cuerpo y cómo se desenvuelven como depredadores.

Entonces ¿cómo duermen?

Hubo un descubrimiento importante, ya que los tiburones no pueden dejar de moverse porque perderían el oxígeno que toman a través de sus branquias, así surgió el pensamiento de que no dormían o al menos no cómo los demás animales lo hacían.

Estaban en lo cierto al pensar que su forma de descansar no es usual ya que dividen su sueño en intervalos de cinco minutos para conservar energía y permanecer constantemente nadando y no puede ser durante el día o la noche.

Estos grandes depredadores tienen que ingeniárselas para poder descansar y al mismo tiempo cuidarse del peligro. / Foto: Pixabay

Su rutina consiste en nadar un poco, quedarse quietos aproximadamente cinco minutos y en ese tiempo pudieron observar que algunos se mantenían con los ojos abiertos, posteriormente volvían a nadar.

New Articles [Video] Tiburón blanco de casi 4 metros ataca jaula con buzo adentro

No se puede saber con exactitud si todas las especies de tiburón duermen de la misma forma, sin embargo es muy posible ya que todos ellos necesitan estar en constante movimiento para poder respirar.

Ahora ya lo sabes, estos maravillosos seres marinos duermen aparentemente poco, pero justo lo necesario para vivir bien y al mismo tiempo de una forma extraña que podría generar miedo a algunos.