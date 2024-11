Antonio Rosales el héroe de Sinaloa en la Batalla de San Pedro, conoce la historia

Culiacán, Sin.- Antonio Rosales es considerado uno de los héroes más importantes en la historia de Sinaloa, especialmente por su papel en la Batalla de San Pedro, un evento crucial ocurrido el 22 de diciembre de 1864.

Su valentía y liderazgo durante este conflicto lo consolidaron como un símbolo de defensa y resistencia en México, en un tiempo de invasión y luchas internas. A continuación te dejamos un poco de la historia de esta batalla.

Rosales nació en Zacatecas y, en 1864, lideró a 400 hombres en una resistencia memorable contra el ejército francés, el cual era temido en todo el mundo. Foto: Cortesía / Archivo Histórico de Sinaloa

Antonio Rosales: el héroe olvidado de la Batalla de San Pedro

El nombre completo de la capital sinaloense es Culiacán Rosales, en honor al héroe mexicano Antonio Rosales, defensor de la ciudad durante la intervención francesa. Pese a su histórica gesta, su figura ha quedado relegada en la memoria colectiva, incluso entre los propios habitantes de Culiacán.

La Plazuela Obregón, en el centro de Culiacán, alberga una estatua ecuestre sin placa identificativa, que pocos culichis saben representa a Rosales, héroe de la Batalla de San Pedro. Rosales nació en Zacatecas y, en 1864, lideró a 400 hombres en una resistencia memorable contra el ejército francés, el cual era temido en todo el mundo.

La Batalla de San Pedro, ocurrida el 22 de diciembre de 1864, destaca no solo por la victoria militar, sino por la ingeniosa estrategia de Rosales. La caballería francesa, al intentar avanzar, se encontró con una muralla natural de nopales y cactus que ralentizó su carga y deshizo sus filas, dejando a los mexicanos en ventaja pese a su escasez de armas y municiones.

Cuando los recursos se agotaron, los soldados de Rosales improvisaron: usaron pencas de nopal como armas, un símbolo de resistencia mexicana que representa la tenacidad y valentía de su gente.

Pese a esta hazaña, Rosales no ha recibido el reconocimiento nacional que merece. Su nombre no figura en monedas ni billetes, y la Batalla de San Pedro no es recordada como un día festivo. La valentía de Antonio Rosales y su lucha en defensa de Culiacán sigue siendo un episodio olvidado en la historia nacional.

La importancia de Antonio Rosales en Sinaloa

El general tuvo una influencia enorme en el estado al grado de que escuelas y calles llevan su nombre. Entre las escuelas se encuentran la Antonio Rosales en Escuinapa, dos preparatorias, una en mármol y otra en el centro, así como una primaria en Mazatlán. Mientras que en la capital Sinaloense hay una colonia llamada como el general así como una de las calles principales la Avenida Antonio Rosales que se encuentra en el centro de Culiacán.

Se encuentran muchas instituciones con el nombre del general, el Sinaloa hay incontables calles, al menos unas 10 calles contando avenidas, alrededor de la capital que llevan el nombre de este héroe de la historia del estado.