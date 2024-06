12 de junio: Día mundial contra el trabajo infantil ¿Qué dice el Inegi?

El 12 de junio fue establecido por la ONU como el Día mundial contra el trabajo infantil, con la finalidad de concientizar sobre este problema que afecta a niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. Su principal preocupación es la urgencia de eliminar, especialmente, las peores formas de trabajo infantil debido al riesgo que representan para la vida y la salud de los menores.

A continuación, te dejamos una serie de datos obtenidos por el Inegi a través de una encuesta realizada en el 2022, donde se destacan las condiciones laborales y actividades no remuneradas realizadas por niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que se encontraban en situación de trabajo infantil durante ese año.

La encuesta del 2022 estimó que la población de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en México fue de 28.4 millones. De esta población, 3.7 millones, el 13.1 por ciento, se encontraban en condición de trabajo infantil. Se observó mayor porcentaje de niños trabajando que de niñas.

Trabajo infantil por edad

El mayor porcentaje de la población en trabajo infantil estaba dentro del grupo de 15 a 17 años, con 48.9 por ciento. Siguió la población de 10 a 14 años, con 40.4 por ciento y, por último, la de 5 a 9 años, con 10.8 por ciento.

Situación por labor del trabajo infantil

En 2022, de los 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo Infantil, el 48.6 por ciento, es decir 1.8 millones de estos niños y niñas se desempeñaba en ocupaciones no permitidas de los cuales el 42.9 por ciento, 1.6 millones, realizaban quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y el 8.5 por ciento, 318 mil, en ambos tipos de actividades. Entre las niñas, 59.7 por ciento realizaba principalmente quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas por horarios prolongados, mientras que 33.2 por ciento estaba activa en alguna ocupación no permitida.

El mayor porcentaje de niños en trabajo infantil estaba en ocupación no permitida, con 58.8 por ciento. Siguió quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas por horarios prolongados, con 31.7 por ciento

Escolaridad de estos niños

Según la encuesta, 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil no asistían a la escuela.

El porcentaje aumentó entre niños, pues 32.0 por ciento no lo hacía. Entre las niñas, 27.0 por ciento estaba en esta condición. El porcentaje de la población de niños, niñas y adolescentes que no asistía a la escuela aumentó entre quienes realizaban actividades en ocupaciones no permitidas, 39.9 por ciento, y disminuyó para quienes realizaban quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas 21.1 por ciento.