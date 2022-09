Ya le salió un nuevo rival al “Zurdo” Ramírez

Mazatlán, Sin.- Gilberto “Zurdo” Ramírez, tendrá la pelea de su vida el próximo 5 de noviembre, cuando enfrente al campeón de los Semicompletos, Dmitry Bivol, en Emiratos Árabes Unidos, un campeonato que quiere tener en sus manos y que aún no gana y ya se lo quieren arrebatar.

La pelea que consiguió el mazatleco con por ese cinturón de la AMB, ha levantado expectación entre el boxeador mexicoamericano, David Benavidez, quien ya quiere enfrentar al “Zurdo” Ramírez, en caso de quedar campeón en el mes de noviembre.

También te puede interesar: El “Zurdo” Ramírez promete un mejor combate que el del “Canelo” Álvarez

Fue el mismo papá de Benavidez quien “calentó” un posible combate en caso de ganar, ya que su hijo, que está en la categoría de peso medio, no tendría ningún problema en subir algunas libras, para llegar al semicompleto.

“Nosotros no somos como ‘Canelo’, no le corremos a la nacionalidad, somos peleadores y estamos aquí para demostrar de qué estamos hechos,” declaró el padre de Benavidez, para fighthype, tras algunas declaraciones de Saúl Álvarez, de no querer pelear con Gilberto.

David Benavidez, está puesto para subir al semicompleto, si gana Gilberto Ramírez. Foto: Instagram | @benavidez300

Sin entrar en especulaciones

Ramírez, que se encuentra de nueva cuenta concentrado en Los Ángeles, no quiere caer en las especulaciones que ha despertado su combate ante el ruso, por lo que sigue enfocado en ganar ese campeonato para México.

Por su parte, el papá de David Benavidez, también agregó que será un gran combate entre ambos pugilistas, ya que también son amigos de su equipo, “estos son grandes campeones y buenos guerreros, va a ser una buena pelea, ambos tienen mucha experiencia”.

Deportes Gilberto “Zurdo” Ramírez tiene en mente la sede de su pelea

“Pero si tuviéramos que pelear en 175 libras, pelearmos con cualquiera, ‘Zurdo’ o Bivol, esa es una pelea que la gente quiere ver”, añadió David Benavidez Señor, que anhela que su hijo se enfrente a alguno de los dos.