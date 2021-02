Walter Silva, el "hombre récord" en el beisbol

Mazatlán, Sin.- Muchos dirán que los lanzadores en el beisbol duran poco, ya que son muy propensos a lesiones, por la exigencia que se les da dentro de la lomita de los disparos, ya que es ahí donde la defensiva del equipo comienza.

Pero en el beisbol mexicano hay un hombre que se ha sabido mantener fuera de lesiones y con un brazo muy “educado”, su nombre Walter Joel Silva Escalante, lanzador mazatleco que es toda una institución en el deporte.

Hoy Walter tiene 44 años de edad y todavía no piensa en el retiro, a pesar de ser multicampeón en Liga Mexicana de Beisbol y Liga Mexicana del Pacífico, así como jugar en Grandes Ligas con los Padres de San Diego.

Formado en la Liga Muralla y poseedor de un buen control, Silva comenzó a abrirse paso en el deporte y desde muy joven fue firmado por Sultanes de Monterrey, gracias a Leo Figueroa, que lo llevó a la Sultana.

“Por ahí del 95, Leo Figueroa me llevó a Monterrey, estuve jugando en sucursales como un año y medio, pero decidí irme a los Estados Unidos, me desaparecí cinco años y estando allá me metí a jugar beisbol colegial y ahí me fortalecí mucho y decido regresar a Mazatlán para buscar a Leo Figueroa, para ver si me podría dar chanza de nueva cuenta con Monterrey”, recuerda.

En su corta instancia por Estados Unidos, Walter fue a probar suerte con los Tigres de Detroit, pero ellos no lo pudieron firmar porque aún pertenecía a Monterrey. Fue así como para el 2002 comenzó su paso en Liga Mexicana de Beisbol.

“Ya que no pude jugar en Estados Unidos, regresé y fue justamente en el 2002 cuando comienzo mi carrera profesional, aunque para esa fecha todavía no pertenecía a ningún equipo de Mexicana del Pacífico, hasta que fue el señor ‘Colero’ Arias a buscarme como primera firma”.

Con Venados fue un peregrinar de años, a pesar de ser un buen lanzador no podía encargar en el equipo por ser novato, tuvo muchas trabas con otros equipos, hasta una lesión le inventaron para no firmarlo.

“En Venados batallé mucho para encontrar mi lugar, así que busque en otros equipos y cuando llegaba, me decían que había un reporte de que según estaba lesionado y sólo me daban las gracias”.

En el 2004, con Venados tuvo una oportunidad de ser jugador activo y siendo una pieza clave del equipo rojo de ese bicampeonato y campeonato de Serie del Caribe en el 2005, donde estuvo 15 años.

“Estar en Venados fue una gran experiencia, desde chico lo veía y siempre fue Venados y como profesional no desaproveché la oportunidad, fue trabajo duro, observar a los lanzadores como Francisco Campos, Pablo Ortega, Pablo Joel Ochoa y era puro pitcheo y fue así como fui tomando experiencia, lanzando una entrada, sacando un out hasta ser abridor”, destacó Silva.

SU PASO EN GRANDES LIGAS

En la temporada 2008-2009, Adrián González jugaba todavía para Venados y fue el que recomendó a Walter para que los Padres de San Diego lo firmaran y fue justamente en una Serie del Caribe donde los dueños de los Padres estuvieron presentes en la inauguración ante Puerto Rico.

“Yo no sabía que Adrián invitó a gente de San Diego al juego y la verdad esa noche fue buena para mí, lancé siete entradas y ponché a 12 bateadores de Puerto Rico y ese juego fue el que me abrió la puerta en Grandes Ligas”.

En el Spring Training con San Diego tuvo buenas salidas para que le valieran el ser el tercero en la rotación del equipo.

“En Grandes Ligas no me afectó el batear y no la carga que tenía como abridor, en Monterrey y en Mazatlán siempre llegábamos a finales y sólo descansaba un mes. Yo creo que esa carga fue lo que me afectó y tal vez no tenía un perfil de abridor por esa cuestión, pero si me hubieran dado un papel de relevo yo creo que hubiera durado muchos años en Grandes Ligas”, enfatizó.

HISTÓRICO EN SERIE DEL CARIBE

Walter ha asistido a seis clásicos caribeños, estando desde el 2005, hasta la edición pasada del 2021 en Mazatlán, donde reforzó a Panamá y jugó en la semifinal contra República Dominicana y estuvo a nada se llevarse el triunfo y jugar otra final en su casa y con su gente.

“Yo creo que está Serie del Caribe fue especial, me llamaron el mero día, yo estaba pescando y fue todo muy rápido, llegué, tomé mi guante, mis spikes y vámonos, pero fue un sueño volver a lanzar 16 años después, en la ciudad que me vio nacer y en donde fuimos campeones con Venados”, dice.

“Yo soñaba con verme de nueva cuenta aquí y lo hice con Panamá, para mí, siempre va ser trabajo representar a la ciudad o el equipo que me llame, y en el juego contra Dominicana, estaba seguro que lo íbamos a ganar”.

Walter actualmente lanza para los Algodoneros de Guasave y Bravos de León en el verano. Ha asistido a Serie del Caribe en los años 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 y 2021.









