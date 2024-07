Vucetich reconoce los errores del Mazatlán FC en la derrota ante el Cruz Azul

Mazatlán, Sin. -La primera prueba de Víctor Manuel Vucetich con el Mazatlán FC no resultó lo que se esperaba, pues cayeron 1-0 ante el Cruz Azul, en los minutos finales del partido, dejando escapar el empate que ya había logrado el cuadro porteño en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Los morados generaron jugadas de gol, pero no pudieron hacerle daño a la portería de Kevin Mier, aunque el técnico del Mazatlán reconoce que el gol del subcampeón de la Liga MX cayó por un error defensivo.

“Pensando que pudimos ganar el encuentro, generamos varias opciones de gol y bueno, creo que el partido es dos partes, la primera donde ellos controlan y la segunda donde nosotros controlamos el partido, pero desgraciadamente hay un error en la marcación y viene el gol”, expresó Vuce.

Mazatlán no pudo hacer valer el hombre de más en la cancha

Durante la conferencia de prensa, se le fue cuestionado a Vucetich el no aprovechar el que el Mazatlán tuviera un hombre de más en el terreno de juego, a lo que el entrenador reconoció que aún están en un proceso de adaptación del plantel.

“La injusticia no es si terminamos con un hombre de más o no, si no ver cuáles son las opciones que vas creando para ganar un encuentro, venir y hacer la presentación con Cruz Azul y saber que estamos en un proceso de conocimiento del plantel, que dentro de todo hizo un buen trabajo el equipo”, agregó el entrenador.

Por su parte, el “Rey Midas” dijo que salieron un mal sabor de boca, al no conseguir al menos un punto y contrarrestar lo hecho por los locales.

“Te quedas con ese mal sabor de boca, porque ya habíamos contrarrestado al Cruz Azul, se hicieron cambios más ofensivos; sin embargo, en una acción fortuita viene ese gol y nos deja un sabor amargo”, finalizó el entrenador.