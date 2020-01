Viri Landell es una chica de ‘alto poder’

Mazatlán, Sin.- El futbol americano es un deporte de alto riesgo, al estar siempre en contacto físico con el contrincante muchas personas lo califican como un deporte “salvaje”, creado especialmente para los hombres.

Pero a lo largo de los años, poco a poco las mujeres se han inmiscuido en el mundo de las tacleadas y los acarreos. Aquí en Mazatlán uno de los equipos pioneros en incorporar a las mujeres al futbol americano es el equipo Redskins, donde milita Viri Landell, la “Emperatriz del Emparrillado”.

Nutrióloga de profesión y paramédica por convicción, ella comenzó en el futbol americano sin darse cuenta, curiosamente por una amiga.

Cuando era paramédico en Estrella de Mar conocí a Jessica Torres, ella me decía: ‘vamos a entrenar, te va a gustar’, pero yo le decía: ‘ve cómo traes los brazos, cómo te lastiman, me da cosa verte así.

Pero a pesar de ver el “sufrimiento” de su compañera, ella la acompañaba a ver los partidos, para experimentar esa sensación de adrenalina que veía, que sentía.

Después de verla en acción, un día me pegó la loquera, quería hacer ejercicio, me animé, no lo recuerdo, pero creo que sólo fui un día y ya, me quedé.

Las personas que han practicado este deporte tienen una frase: “en el primer golpe te vas a enamorar del americano”. Y eso fue lo que le pasó a Viri cuando ingresó al “matadero”, donde experimentó su primera sensación de adrenalina.

Curiosamente, su recorrido en el americano inició en Halcones de Mazatlán, donde comenzó a entrenar de la mano de los hermanos Aburto, para después pasar a su actual club, Pieles Rojas de Mazatlán, donde lleva ya dos años.

Aquí en el club me sentí como en casa, los coaches son lo mejor, te exigen, pero hacen sacar lo mejor de ti.

En el transcurso de estos dos años ha logrado grandes cosas con las Pieles Rojas, como conquistar un subcampeonato en la Liga de Futbol Americano del Pacífico, metiéndose en el tercer lugar de la competencia, hasta caer contra el equipo de Pretty Monster, de Culiacán.

Yo quedé sorprendida por lo que hicimos la temporada pasada, nunca había estado en una final de algo, pero es algo que disfruto, aparte, conozco mucha gente y tengo la esperanza de levantar un trofeo algún día.

La semana previa a la final, las jugadoras en su mayoría estaban lastimadas, por la fuerza y la intensidad con la que se juega, pero para Viri siempre estuvo en la mente salir victoriosa.

Recuerdo esos entrenamientos, los coaches nos decían que era borrón y cuenta nueva, que había equipos fuertes y nuevos, pero ese día nos sentimos mucho más unidas como grupo, y felices de llegar a una final.

Ese paso que dio Pieles Rojas se convertiría en una exigencia para ser uno de los equipos protagonistas de la liga.

El deporte y su labor como paramédico llenan la vida de la mazatleca. Foto: Jesús Guzmán I El Sol de Mazatlán

Ahora nuestro reto es el campeonato, y sabíamos que llegar a esa final aumentaría la exigencia para nosotras.

Pero debido a la exigencia del deporte en sí, Viri no se ha encasillado en jugar sólo una posición, sino que también apoya a sus compañeras dentro y fuera de la cancha.

Aquí nos enseñan a jugar todas las posiciones, pero esta temporada jugué de linebacker, es la mejor, me encantó, me sentí también y en un juego contra Halconas, jamás me movieron.

A sus 25 años, Viri también tiene algunas incursiones medicas afuera del emparrillado, por sus conocimientos como paramédico sus compañeras le piden apoyo.

Siempre que alguien se lastima me dicen: ‘Viri, me vendas, Viri, me ayudas’… y siempre ando cargando con el botiquín.

La temporada está a unos meses de iniciar y para Viri y sus compañeras será todo un reto volver a conseguir la hazaña de la temporada pasada, que les dejó un buen sabor de boca. La encomienda es hacerse con el título de la liga, para escribir una página más en la historia del club y de Mazatlán.

Entre los entrenamientos, su trabajo como paramédico y sus actividades diarias, la joven se siente realizada. La vida le ha permitido poder combinar sus más grandes pasiones, el deporte y poder ayudar a las demás personas.

DATO

2 años lleva como jugadora de futbol americano.

10 años lleva como paramédico

LOGROS

Subcampeonato con Pieles Rojas en la Liga de Futbol Americano del Pacífico.





