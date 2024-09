Víctor Manuel Vucetich lamenta la situación en la que atraviesa el Mazatlán FC

Mazatlán, Sin.- El Mazatlán FC sigue con un torneo complicado, y recientemente cayeron 1-0 ante los Xolos de Tijuana, equipo que es un rival directo en el tema del cociente, pero al entrenador le preocupa la falta de gol de los Cañoneros, que desde el duelo ante Puebla no han podido marcar.

“El partido en sí fueron dos situaciones diferentes, primer tiempo donde recibimos un gol por un error grave, y de ahí siempre remar contra corriente es complicado, pudiéramos haber empatado, pero el hubiera no existe, no nos marcaron un penal, pero pese al esfuerzo del grupo no nos alcanzó”, expresó Vucetich.

El entrenador también dijo que el trabajo del Mazatlán ha sido bueno, pero no han podido hacer un equipo explosivo, y que además las lesiones de cuatro jugadores ofensivos han mermado al equipo que tiene un poco más de un mes con este problema.

“El trabajo ha sido bueno, pero no hemos contado con la fortuna y muchas situaciones de gol que no hemos concretado, ni la virtud y eso nos ha costado los resultados. Tenemos cuatro jugadores ofensivos lesionados, sin Benedetti, Amarilla, Del Prete, eso ha venido mermando y le hemos modificado.”

“Ya tenemos un mes y fracción que no contamos con ellos y desgraciadamente no los hemos podido reponer y claro que nos afecta en el desarrollo del juego, porque vienen de lesiones como fracturas o desgarres, que tienen una recuperación muy prolongada”, agregó.

Aplaudió el trabajo de Daniel Gutiérrez

Por segunda ocasión en el torneo Hugo González tuvo que salir del encuentro por una lesión, ingresando Daniel Gutiérrez, quien sacó las papas del fuego para el Mazatlán en la segunda parte, haciendo un gran trabajo.

“Trae una contractura y lo de Daniel Gutiérrez fue muy bueno y además de ser un gran tractor en el segundo tiempo”, enfatizó.