Víctor González se muestra ansioso por estar en el primer equipo de Dodgers

Mazatlán. Sin-. Sin duda, uno de los objetivos más claros que tiene el nayarita, Víctor González, es volver a ser uno de los pitchers recurrentes de los Dodgers de Los Ángeles, y en estos juegos de pretemporada, le han servido para mostrarse con su manager Dave Roberts.

González, quien la temporada pasada sufrió algunas lesiones y tuvo una baja de juego, espera firmemente en ser parte del roster del equipo angelino, ya que este 2022 es un año de retos para el nacido en Tuxpan, Nayarit.

En lo que va de los juegos de primavera, González ha trabajado en tres innings, con un tercio, ponchando a cinco enemigos, luciendo mucho el juego ante Los Padres de San Diego, donde retiró a tres jugadores en fila y ponchó a dos.

A base de buenos lanzamientos, pretende estar en la mira de Dave Roberts para esta temporada. Foto: Cortesía | MLB México

“Si hay un poco de ansiedad del saber si voy a estar o no (Dentro del Róster), pero yo estoy listo, llegue muy preparado físicamente, mentalmente. Pero estoy a lo que decida el equipo, si me mandan a triple A, estoy listo para volver a subir y ayudar al equipo”, dijo para ESPN.

Víctor, sabe que los altibajos no es algo que él pueda controlar, en su primer año en Las Mayores, obtuvo la ansiada Serie Mundial, algo con lo que jamás soñó, pero la temporada siguiente fue muy irregular para el “Corita”.

“Vamos a ser sinceros, después del campeonato yo me descuidé mucho, subí de peso, entonces ahí vinieron mis dificultades, mis pitcheos no eran tan efectivos como en el 2020, y el equipo tomó la decisión de mandarme a triple A. pero me sirvió de experiencia, para poder llegar listo este año y ganarme un puesto de Grandes Ligas”, enfatizó.

De su experiencia aprendida de la temporada 2021, donde tuvo aparición en 44 juegos y dejó una efectividad alta de 3.57 con récord de 3-1, deja muy en claro a los beisbolistas jóvenes que vienen atrás, que en Grandes Ligas no está todo ganado.

“De consejo que le doy a los beisbolistas jóvenes, es que no descuiden su carrera, no porque hayas lanzado en Grandes Ligas, ni haber jugado una Serie Mundial, te asegura tener un lugar en el equipo”, concluyó.