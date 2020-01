Venados va por otra hazaña es su próximo juego

Mazatlán, Sin.- Si hablamos de grandes remontadas en el beisbol, tenemos que hablar de Venados de Mazatlán, un equipo que está en su ADN hacer grandes hazañas, y sabe jugar buena pelota cuando no es favorito.

La serie que se vivió sábado, domingo y lunes, quedo demostrado el buen momento que tienen los hombres de J.J. Pacho, dejando a Tomateros sin hacerle carrera durante 26 entradas y un tercio, algo que se le reconoce a la labor de los pitchers de los rojos, así como el relevo.

Deportes Venados pone temblar a Tomateros

Los tres lanzadores de Venados, tanto Oramas, Torres y Marrujo, no permitieron carrera, manteniendo el cero, teniendo labores de arriba de cinco entradas, digno de una final. Oramas salió con el juego ganado teniendo una labor de 7.0 IP 5H 7K, en cambio Torres lanzó 6.1 IP 3H 3K y por ultimó Ignacio Marrujo lanzó 6.0 IP 4H 1BB 4K este ultimo sin decisión.

FOTO: Jesús Guzmán | Sol de Mazatlán

En los primeros dos juegos, Mazatlán ganó por pizarra de 7-0 y 3-0, propinándole dos blanqueadas al equipo guinda, que tuvo la pólvora apagada, reaccionando hasta la octava entrada del juego tres, con un batazo de Rico Noel al central terminando la malaria, tras un pésimo relevo del de Moroleón, Guanajuato Iván Zavala, hit que inyectó a Culiacán para darle el triunfo, y que este a un paso del título 12.

Para el juego 6

Mazatlán enviará a su mejor brazo, Mitch Lively, el norteamericano no tuvo una buena labor en el juego dos de la serie final en Culiacán. Lively lanzó 6.2 entradas dos tercios, permitió nueve hits, cuatro carreras, ponchó a cuatro y cedió un cuadrangular.

Aunque esa derrota fue dolorosa, el gigante americano está concentrado, motivado y enfocado en sacar la victoria para irse al juego 7 de la serie final. "En el primer juego no me sentí muy cómodo, tenía muchas entradas trabajadas, pero voy con la confianza, mi voy a trabajar pitcheo por pitcheo y mi trabajo es siempre hacer la mejor labor posible" declaró.

FOTO: Jesús Guzmán | Sol de Mazatlán

Juan José Pacho, no le gusta adelantarse a los pronósticos, como Gil, pero el siempre imaginó que la serie seria pareja.

“Me imaginé que iba a ser así, sabíamos lo difícil que para nosotros empezar la serie en Culiacán y el intento de sacar un juego de ahí, el primer juego sí estábamos un poquitos cansados de toda la carga de dos playoffs, sobre todo el último de jugar tres juegos de extrainnings, pero no es pretexto, en ese juego Culiacán fue mejor que nosotros, batearon con oportunidad y nosotros no”

Por su parte el polémico Benjamín Gil el lunes declaró que está en duda a quien poner a lanzar para este juego, “debido a la circunstancia del juego de hoy (antier) vamos a analizar si lanzará Zack Dodson o Aldo Montes”

Te puede interesar: Tomateros de Culiacán se colocó a uno de la gloria

Aun no se ha definido por Culiacán la rotación, pero Dodson está dispuesto a lanzar “Por supuesto que me gustaría poder repetir la labor que realicé durante el segundo juego, uno siempre quiere lanzar bien y me siento bien como lo hice en aquel partido”, expresó.

Para hoy

Juego 6 de la serie final

Venados de Mazatlán (2) vs Tomateros de Culiacán (3) 19:30 Horas Estadio Tomateros









