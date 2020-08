Venados de Mazatlán sigue realizando movimientos

Mazatlán, Sin. - A 50 días de que se canté el playball en la Liga Mexicana del Pacífico, los Venados de Mazatlán han sumado grandes elementos a su cuerpo técnico, esto con el firme objetivo de levantar el titulo 10 para el equipo rojo y de pasó sumar otra clasificación histórica a la Serie del Caribe.

Uno de los cambios más importantes que ha hecho la organización, es la incorporación de Pablo Ortega como coach de pitcheo, sustituyendo a Cory Domel. Ortega es un histórico del club y parte de esos Venados, que fue llamado el equipo de la década.

Otro de los cambios que ha hecho equipo sin duda alguna es la incorporación de Sergio Valenzuela, el cual le estará ayudando a Ortega. Valenzuela, viene a sustituir de el gran veterano de mil batallas, Vicente “Huevo” Romo.

Los que ya habían confirmado su presencia con Venados para esta temporada, era el caso de Homar Rojas, que estará como coach de banca y el “Buzo” Guzmán que lo hará de igual forma y podría cubrir la tercera almohadilla, en caso de que Pacho lo necesite.

Mitch Lively volverá a lanzar con Venados.

MITCH LIVELY SE INCORPORARÁ A VENADOS PARA LA SEGUNDA VUELTA

A pesar de que el tema de extranjeros es complicado para los equipos y Venados ya dio a conocer a sus tres extranjeros como lo son Chris Roberson, Anthoy Giansanti y Ryan Newell, gerente general del equipo del puerto, Jesús “Chino” Valdez, ya anuncio el regreso del “Big Marlin” con los Venados.

Ayer recibí una llamada de Lively, me despertó y me dijo, estoy listo para ir Mazatlán, a lo que yo le dije, si llegas para el 15 de noviembre está muy bien, es imposible decirle que no a Lively por la situación, pero si lo vamos a tener. El “Chino” Valdez.

El norteamericano es una de las piezas clave del pitcheo porteño y es muy querido por la afición, así que Jesús Valdez la tendrá difícil para bajar algún extranjero en la segunda vuelta, “Con la llegada de Mitch analizaremos a quien vamos a bajar, queremos que todos se queden y no mandarlo a su temprano, esperemos que esto mejore por el bien del beisbol” puntualizó.

EL “Big Marlin” llegará el 15 de noviembre para lanzar con Venados.





