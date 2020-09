Venados de Mazatlán listo para arrancar la pretemporada

Mazatlán, Sin.- Con todos los protocolos necesarios, el equipo de casa, los Venados de Mazatlán arrancarán la pretemporada este martes, siendo una pretemporada algo inusual, esto debido a la contingencia del Covid-19, los peloteros lo harán en grupos, para ponerlos a tono.

“El lunes 14 vamos a empezar con las pruebas de Covid-19, para todos los peloteros y staff, el equipo lo hará en dos partes, primero reportarán los lanzadores y el 21 de septiembre lo harán los bateadores, esto para evitar contagios y hacerlo de la mejor forma posible”, dijo en conferencia de prensa Jesús Valdez, Gerente Deportivo de Venados de Mazatlán.

Por su parte Jesús Valdez, también confirmo de manera oficial la incorporación de Isaac Paredes, el tercera base de los Tigres de Detroit y están a la espera de la confirmación del permiso de los Astros de Houston, para que Urquidy pueda lanzar con el equipo rojo.

Juan José Pacho tendrá carro completo desde el primer día de la temporada. Foto: Cortesía | Venados de Mazatlán

“Paredes ya me dijo que en cuanto termine la temporada se vendrá directo a Mazatlán, no descansará en Hermosillo y el que creo que va tener que luchar el mismo por su permiso, es Urquidy, el me dice que no serán suficiente los innings que tiré este año y considera que no sería bueno para su brazo tener tampoco trabajo en su brazo” recalcó.

Otras de las novedades que adelantó el directivo, es que por el tema de la pandemia no se realizarán juegos de pretemporada y que hasta el momento solo han programado inter escuadras, pero en caso de que existan las condiciones necesarias lo harían cerca del arranque de la campaña.

EL REPORTE DE EXTRANJEROS

Jesús Valdez declaró que en el caso de Ryan Newell reportará el 27 de septiembre, mientras que Chris Roberson y Anthony Giansanti lo harán el 21 junto al resto de los bateadores. En el caso del “Jefe” ya se encuentra en el puerto y está listo para entrenar

¿GENTE EN LOS ESTADIOS?

El Club dio a conocer que existen unas altas posibilidades de que se habrá el Teodoro Mariscal a un 30% de capacidad, esto se daría a conocer la próxima semana, ya que el inmueble se someterá a una evaluación

“Hoy (Viernes) vendrá Protección Civil a dar un curso para la prevención de Covid, además de evaluar la condiciones del estadio para tener aforó esta temporada, esto es una posibilidad, pero la última palabra la va tener el gobierno quienes darán el sí ante esta situación”, Expresó Ismael Barros, Presidente del Club.

















