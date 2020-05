Venados de Mazatlán en cuarentena por Covid-19

Mazatlán, Sin. Como todos sabemos la crisis deportiva que ha dejado la pandemia del Covid-19 ha mermado a los clubes alrededor del mundo. Si bien, es cierto que algunas ligas como la de Taiwán y Corea ya tienen actividades y el regreso del futbol en Europa se ve más cercano, en México aún sigue a la espera de tener actividades.

Jugadores del equipo de casa Venados de Mazatlán, se les han visto en las redes sociales preparándose para el regreso de la temporada en sus organizaciones de la Liga Mexicana de Beisbol.

Dicha liga, aun no tiene fecha de arranque, pero los peloteros, tienen cerca de un mes y medio haciendo actividades desde su casa, uno de los claros ejemplos es de los pitcher de Venados Ignacio Marrujo y Édgar Torres que se preparan para regresar y se notan un poco inquietos por volver a lanzar.

Nos activamos haciendo cardio aquí en donde vivo, corriendo, sacando a pasear a las mascotas, o improvisando un poco en el patio, colgándome de la protección para hacer espalda, también tengo unas mancuernas para hacer pesas.

Mazatleco Marrujo.

Por su parte Torres está disfrutando del confinamiento en su hogar en Puebla, disfrutando de su familia y seres queridos, no haciendo menos el trabajo físico, “No podemos hacer un bullpen como tal, tirando, pero tratamos de agarrar nuestras mancuernas, cuerdas y darle un poco al ejercicio”.

Otro de los pitcher de relevo que han tenido un cambio físico importantes Román Peña Zonta, que tiene muy poco tiempo siendo pitcher, luego de ser un jugador de jardín. El de Tijuana, sigue con su preparación.





Mi preparación en mi casa, me mantengo haciendo lagartijas, tirando, ejercicios con mi liga, tirando, es más básico lo que entrenas como lanzador que como jugador de posición, porque no tienes que andarte moviendo tanto cargando con tus bats, las pelotas o ir algún lugar para entrenar, sino simplemente en tu propia casa, yo hago 20 minutos de bicicleta diaria y burpees para el acondicionamiento físico.





Otro de los brazos jóvenes que también está acatando las reglas, es Carlos Morales, el de Saltillo, trata de mantenerse en buena forma física “estoy realizando algunas rutinas, de las cuales se pueden hacer en casa como circuitos de pierna, abdomen, cardio, etc.. que me ayudan a no bajar mi rendimiento físico”

Otro de los que estuvo bajo las órdenes de J.J. Pacho en verano fue el Ítalo Motta, el segunda base porteño, espera tener un lugar en el equipo titular y aprovechando la pandemia para tratar de trabajar lo más que se puede “Pues hago pequeñas rutinas para mantenerme tuve que conseguir una maya para estar bateando en casa”.

Por último, el recién llegado Isaac Paredes, ha estado preparándose a tope, haciéndose notar a través de su Instagram, bateando duro, en el la caja de bateo de su casa, contando con la ilusión de subir a Grandes Ligas.

















