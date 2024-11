Venados de Mazatlán abre serie este fin de semana ante la tribu de los yaquis de Ciudad Obregón 

Mazatlán, Sin.- Este viernes, en punto de las 19:00 horas, dará inicio la tercera serie de la segunda vuelta, donde Venados de Mazatlán buscará sacar la espina ante los Yaquis de Ciudad Obregón, que visitan por primera vez en la campaña el Teodoro Mariscal.

Venados está tinto en sangre, luego de caer en la frontera ante Águilas de Mexicali, en juegos que fueron muy cerrados y que al final no les alcanzó para sumar la serie.

Obregón, pese a tener ya elementos como Taike Sekine, que recientemente se incorporó al equipo, y que ganó el Champions bat la temporada pasada, no ha podido levantar y fueron barridos por Charros de Jalisco.

Tanto Mazatlán como Obregón necesitan de sumar triunfos y series, ya que se encuentran en las partes bajas del standing general, y está a un mes de que termine la Liga Mexicana del Pacífico en su rol regular.

Los pitcher abridores

Para el primer compromiso el veterano Manuel Flores volverá a subirse a las lomitas los disparos, luego de que el viernes anterior también tuvo una salida ante Naranjeros de Hermosillo, y no pudo concretar tres entradas; el yucateco viene por la revancha en contra del también veterano Orlando Lara, qué abrirá por la tribu.

En Los juegos del sábado y el domingo, Mazatlán pondrá al “rey” Nolan Kingham, que no ha podido ganar desde su serie inaugural, y qué ha tenido tres salidas de calidad, pero no ha llegado ese triunfo. Su rival será el ex Yankee de Nueva York Luis Cessa.

Raúl Zoé Carrillo y Odrisamer Despaigne, cerrarán la serie en un compromiso que arrancará a las 17:00 horas.

Así va el standing de la segunda vuelta

1.- Naranjeros de Hermosillo 4-2

2.- Algodoneros de Guasave 4-2

3.- Cañeros de Los Mochis 4-2

4.- Águilas de Mexicali 4-2

5.- Charros de Jalisco 4-2

6.- Yaquis de Obregón 3-3

7.- Tomateros de Culiacán 3-3

8.- Venados de Mazatlán 2-4

9.- Sultanes de Monterrey 1-5

10.- Mayos de Navojoa 1-5