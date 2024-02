Venados Basketball rumbo al arranque de temporada en su Mejor forma

Mazatlán, Sin. -Bajo la dirección del entrenador Fernando “Tulo” Rivero, Venados basketball se encuentra en su primera semana de campamento, llevando a cabo sesiones de entrenamiento dobles en preparación para el inicio de la Temporada 2024 de la Liga Cibacopa.

“Tulo” Rivero aseguró que buscan un equipo que se mantenga fuerte durante toda la temporada 2024 y con gran comunicación.

“Lo que nos importa es llegar a la mejor versión del primer juego, sabiendo que en estos torneos tan cortos y con tantos partidos la idea es ir de menos a mayor, encontrar el techo en playoff, no sirve arrancar alto y no poder sostenerlo, por ahora estamos trabajando en yo conocer a los muchachos y que me conozcan, que armen sociedad en la cancha para que funcione el plan que tenemos”, explicó.

El equipo de Venados Basketball persiste con rigurosos entrenamientos físicos matutinos dirigidos por el preparador físico Enrique Piña, mientras que por las tardes llevan a cabo prácticas en el Lobo Dome de la Universidad Autónoma de Durango.

“La verdad que los vi muy bien, más arriba de lo que esperaba con el tema físico, si bien el profe les dio unos planes tres semanas previo al inicio, muy contentos con lo que vemos un equipo con mucha energía, disposición, buena vibra, eso me pone muy contento y se los dije".

“Fue un trabajo previo, muy arduo y tedioso, el buscar al personal, ver combinaciones no solo en cancha, sino por fuera, una vez que se consiguió nos tocó trabajar para que estén en su máxima expresión”, agregó el timonel.

Venados Basketball se alista para enfrentar a los Caballeros de Culiacán el próximo lunes en el Lobo Dome de la UAD a las 20:00 horas, como parte de su preparación para la primera Copa de Basketball DIF Sinaloa.