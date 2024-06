Una leyenda de la lucha libre: Serpiente Marina le dice adiós al pancracio

Con un poder excepcional, con esa máscara azul marino y destellos dorados, una gran fuerza y sobre todo un gran carisma dentro y fuera del ring, el luchador Serpiente Marina, se ha ganado el mote de leyenda de los encordados mazatlecos, convirtiéndose en héroe de muchos y villano de otros tantos.

Surgido desde las profundidades del océano pacífico, Serpiente Marina, se enamoró de la Lucha Libre desde que era muy pequeño, viendo las películas del Santo en el viejo cine Zaragoza, donde hacía largas filas, naciéndole la pasión por un deporte, del cual estuvo en ring por 37 años ininterrumpidos, iniciando como un hobbie, y entrenado por el señor Jorge Martínez, que lo forjó como un luchador de respeto.

“Detrás de la Germán Evers, Jorge Martínez tenía su gimnasio, ahí entrenaba, era un hombre que te imponía el respeto, si no estabas listo para subirte te mandaba a hacer pesas, y así fue aprendiendo, además de tener de maestro al señor Terremoto King y Valentín Hernández”, recuerda.

El nombre que lo llevó a ser leyenda, lo obtuvo gracias al profesor Ocaña, en una función en Navolato, cerca de los finales de los 80’s, siendo el apenas un joven luchador, se enmascaró para ya no quitarse más esa icónica tapa, que a lo largo de su carrera jamás perdió.

“Recuerdo bien esa lucha, yo iba con una caravana de luchadores locales, el Mazatleco, Princes Boy y en esa lucha faltó un luchador, y esa persona estaba presente, era el hijo del profesor Ocaña, y se llamaba Serpiente Marina, este chavo entrenó lucha libre, pero no quería subirse al ring”, relata.

“El profe me llamó, él con mucho gusto me dijo, no quiere mi hijo y se lo voy a dar a usted, es algo que valoró mucho y este es un regalo que le hago, y también recuerdo pagar la novatez, me dieron una santa”, compartió el luchador.

Su faceta de rudo a técnico le dejó una gran rivalidad

Aunque muchos recuerdan a Serpiente Marina como técnico, en sus inicios, tuvo su faceta de rudo, debutando en contra de Tigre Boy en el puerto, “Duré como dos o tres funciones de rudo, hasta que el señor Jorge Martínez, me dijo vas de técnico, porque la gente me supo arropar en ambas facetas”.

Serpiente Marina, recuerda lo difícil que fue luchar en la mejor época para la Lucha Libre, que fueron entre los 90’s y principio de los años 2000’s, donde surgió una rivalidad con Furia Blanca (Marcelo López).

“Tuve una rivalidad con Furia Blanca, nos enfrentamos como unas cuatro luchas, hasta que nos picamos, Jorge Martínez dijo que lo iba a hacer y firmamos, y recuerdo bien esa lucha, un poco nervioso y tener enfrente a una persona como Furia que es un tremendo luchador, y desde que inició la lucha, el me abrió la frente con una botella, hasta que me lo llevé con paquetito, y le gané la máscara y fue una de las mejores máscaras que he ganado”.

Su trayectoria inspiró a varios luchadores a seguir sus pasos. Fotos: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Tuvo una gran trayectoria por la costa del pacífico, hasta pisar la Arena México

Serpiente Marina, también tiene buenos recuerdos de Tepic, donde estuvo haciendo carrera, incluso llegando a entrenar en la Arena México, intentando quedarse en la catedral de la lucha libre del país.

“Dentro de las cosas que hice, aparte de hacer un carrera en Tepic, fue entrenar en la Arena México, donde me tocó conocer al maestro Mil Máscaras, que es una de las personas, que me hizo recapacitar, entre mi trabajo o la Lucha, pese a que amó este deporte”, comparte.

Su retiro

En el mes de mayo, Serpiente Marina dijo adiós a los cuadriláteros, con una lucha muy importante, haciendo pareja con otro veterano luchador, como Murciélago Hernández, marcando el fin de esa mítica máscara en la Cancha Germán Evers.

“Ese día fue un día de tristeza y emoción, tuvimos un nervio cuando subimos al ring, esto lo sentí muy bonito, arropado con la gente, con los compañeros, que me acompañaron ahí, agradecer a Eclipse, Murciélago Hernández y a los rudos que me acompañaron en un momento especial de mi carrera”.

Ahora ya retirado y sin tener un legado de algún Serpiente Marina Jr, la leyenda se encuentra haciendo eventos privados, como animador de fiestas infantiles, y buscando la manera de crear una escuela de lucha libre.

Datos

37 años estuvo como luchador activos

Furia Blanca fue su rival más fuerte

Jamás perdió una lucha de apuestas