Un “Talismán” que se siente bendecido por Dios

Culiacán, Sin.- Cuando llegó al equipo Tomateros de Culiacán, allá por el año 1994, jamás pensó que el rol de él, como jugador, resultaría tan importante que, para realizarlo por espacio de ocho temporadas, a cada momento que se le requería ingresar al terreno de juego, tendría que rendirle buenas cuentas al alto mando.

Desde luego que las tareas de jugador utility no resultan nada fácil, dado que estás obligado a no fallar en ninguna circunstancia que se te presente, sea crítica o no; tienes que reinventar y eso fue lo que cambió la vida a éste personaje que, gracias a todos esos geniales momentos, se ganó un apodo que le quedó muy ad hoc en este Rey de los Deportes.

El “Talismán” (bautizado por Luis Alfonso Félix Gurrola), sí, nos referimos a Heriberto García Osuna, quien desde que ha pertenecido (en su primera etapa como jugador y actualmente parte del cuerpo técnico) a Tomateros de Culiacán, ha sido parte de la obtención de cuatro títulos de liga y una Serie del Caribe, aparte que está en la antesala de más éxitos y todo es cuestión de tiempo.

¿El Talismán? Obtenido por su imán por absorber batazos, ganar partidos y campeonatos.

“El mote que me gané y que ahora que ya no juego lo analizo bien y algo hice para ganármelo. Creo que tengo muchas cosas positivas que le pude haber dejado al club. En su momento, la función mía, como suplente, que yo entendí el rol desde un principio. Creo que eso fue lo más importante porque me obligaba a estar listo para el momento que se me requiriera y haciendo las cosas bien en los momentos más complicados”, asentó.

Y asienta que, si jugó 8 años desarrollando tales funciones, resultó siempre bueno para el manager, máxime si se trataba de una organización que contaba con figuras de la talla de Benjamín Gil, Darrell Sherman, Matt Stark, Roberto y Ever Magallanes, Memo Velázquez, Adán Amezcua, por mencionar algunos.

El "Talismán" tiene dos títulos como parte del cuerpo técnico y quiere un tercero. Foto: Cortesía | Club Tomateros de Culiacán

¿Se trataba de un rol fácil para ti?

“En apariencia no, en lo personal te puedo decir que todos los jugadores con los que tuve la oportunidad de jugar respetaban mucho lo que yo hacía y ellos siempre me alentaron, me apoyaron y que para ellos yo era una persona clave en el equipo a pesar de no ser titular y eso a mi me ayudó a seguirme esforzando y pensar que valía la pena todo el sacrificio que estaba haciendo en este club. Estaba consciente que en otro club podría ser titular, pero estaba en un gran club como Tomateros”.

En ese tenor el “Talismán” García fue pieza clave en aquellos campeonatos consecutivos de Tomateros de Culiacán en las temporadas 1995-96 y 1996-97, cada una con una historia de vida que solamente a él le podía haber sucedido.

Luego de haberse coronado en la LMP en 1995-96 se ganaron el derecho a representar a México en la Serie del Caribe con sede en República Dominicana, ¿y cuál fue su desenlace?, haber anotado (en extra innings) la carrera con la cual vencían a Venezuela y obtenían dramática coronación. Ese momento estaba destinado para un personaje como él.

García Osuna, luego de un retiro de casi 15 años, regresó al profesionalismo dentro del cuerpo técnico de Tomateros. Foto: Cortesía | Club Tomateros de Culiacán

Fue un momento para mí, muy bonito, lo que más me impresionó fue el recibimiento de la gente cuando llegamos a Culiacán. Fue algo que se nos quedó grabado por siempre en nuestras mentes

El “Talismán”

Y en la 1996-97, cuando él se preparaba para batear en el momento más crítico del juego (sexto de la final) contra Naranjeros de Hermosillo en el estadio Ángel Flores, salió de la banca Benjamín Gil para sustituirlo y éste con batazo de hit (en cuenta de dos bolas y un strike) al izquierdo remolcó la carrera que arrancó el festejo de la llegada del bicampeonato.

Resultado. Ahí estuvo en ese entorno el “Talismán” y rescata algo importante de ese momento.

“Él (Benjamín) salió, nos dimos un abrazo y recuerdo perfectamente lo que le dije: Te deseo mucha suerte, este es tu momento, disfrútalo, yo se que tu vas a hacer las cosas bien, pue demuéstrale a toda la gente lo que tú eres y con esa confianza él pegó el batazo que definía el juego”.

En esta ocasión, 24 años después, otra vez están juntos (ahora en la dirección técnica) Benjamín Gil y Heriberto García y, curiosamente, para medirse a los Naranjeros de Hermosillo.

García Osuna, couch de primera base, cumplió su ciclo con los Guindas, luego de ocho temporadas, y en el 2002 pasó a Naranjeros de Hermosillo donde se mantuvo una edición más y enseguida para al retiro, mientras que en la LMB se sostuvo 14 años.

Ello lo condujo a regresar a su tierra (donde nació un 16 de marzo de 1970) Juan José Ríos e inmediatamente se integró al equipo de casa (a invitación de Guadalupe Miranda) y todavía con esa magia de “Talismán” –con 17 años sin logro alguno para el municipio en la Liga Clemente Grijalva—los pudo llevar al campeonato.

¿Ello tiene algo de fondo?

“Pues algo debo tener o algo hago bien que las cosas salen, por eso me siento muy afortunado de estar bendecido por Dios porque de una forma ú otra, los resultados saltan a la vista y ahorita estamos en la antesala de llegar a otro campeonato”.

El regreso a Tomateros de Culiacán

Podríamos pensar que la sólida amistad que sostiene con Benjamín Gil fue uno de los factores, cuando éste último llegó al timón, para ser llamado a integrar el cuerpo técnico.

Sucedió en la edición 2015-16, luego de escasos 15 años de retiro del profesionalismo, pero en es en la 2017-18 y la 2019-20, cuando en algo coopera Heriberto con su “Talismán” para le llegada de los títulos.

“Regresé por la puerta grande, con un campeonato y es una satisfacción trabajar con una persona como Benjamín y todo el cuerpo técnico. Haber llegado a trabajar con Benjamín es una bendición de Dios”.

Referente a la final que iniciaron el viernes, García Osuna hizo algunas observaciones, tal como el último bicampeonato y que lo consiguieron ante Naranjeros, frente a los que se miden en la actualidad en la búsqueda de repetir en el trono.

Que en aquella ocasión la Serie del Caribe fue en México (Hermosillo) y que en la actualidad también será en tierras mexicanas (Mazatlán).

“Ese es un buen dato y tenemos muchas posibilidades de ganar, igual que ellos, pero siento que nosotros, que no nos dan como favoritos, es un buen equipo, porque con el campeón…hasta que muera”.





















