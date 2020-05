Un equipo de futbol con una historia de garra y coraje

Mazatlán, Sin.- Hace 10 años se formó un equipo de futbol muy especial en el puerto. Los requisitos para poder formar parte de él eran algo peculiares: los porteros debían tener sólo una mano y el resto de los jugadores de campo una amputación en la pierna.

Fue así como nacieron los Zorros de Sinaloa, pioneros del futbol adaptado en el estado, y ejemplo e inspiración para quienes luchan por salir adelante en el difícil camino de la discapacidad.

El estadounidense Brec Zorian, fue el artífice de este proyecto, al tener la visión de incluir este deporte en las competencias a nivel nacional. Rápidamente comenzó a hacer la promoción del equipo a nivel local y estatal, para buscar elementos que pudieran integrarse al cuadro.









Los americanos Zorian y Don Bennett fueron los que nos enseñaron a jugar, Bennett fue un futbolista profesional en los Estados Unidos y nos dio las bases del futbol, Zorian ya había impulsado este deporte en otros países y tuvo la visión de hacerlo también en Sinaloa José Flores,presidente del equipo.









La convocatoria fue lanzada y rápidamente se reunieron jóvenes de Culiacán, Navolato, Concordia y Mazatlán, comenzaron a entrenar, pero como en todo, el inicio fue difícil.





Y es que no había otro equipo, jugábamos con escuadras que no eran de amputados, y en interescuadras sólo entre nosotros José Flores









Tanto fue la insistencia de los jugadores de tener rivales y lograr sus sueños de futbol, que nunca bajaron sus brazos, intentaron por un lado, por el otro, tocaron muchas puertas, hasta que en septiembre del 2011 se programó un encuentro oficial para el equipo.

Eso fue lo que le dio forma a la Asociación Mexicana de Futbol de Amputados, que años más tarde se convirtió en la Liga Mexicana de Futbol de Amputados.









Contactaron al señor Rick Hoffman, que era el presidente de la Federación Internacional de Futbol de Amputados, y acordaron tener un partido contra la Selección de Estados Unidos José Flores









El 14 de abril del 2012, los Zorros de Sinaloa enfrentaron al combinado americano, cayendo por marcador de 2-1. El encuentro fue disputado en el Estadio Teodoro Mariscal, y a pesar de la derrota, el combinado sinaloense lo tomó de la mejor manera, como una experiencia más en el crecimiento futbolístico de los jugadores.





Muchos jóvenes de otros estados nos vinieron a ver, incluso uno de ellos tuvo oportunidad de jugar, entre ellos se comenzaron a hacer promoción de este deporte, y poco a poco se fueron formando equipos en otras ciudades José Flores









A pesar de que todavía no existía una liga como tal, el equipo de Zorros representó a México en el Mundial de Amputados, que se realizó en Culiacán en el 2014, y en la Copa América del 2015, que se llevó a cabo en San Juan de los Lagos, Jalisco.

Para el 2015, se conformó la Liga de Futbol Amputado, teniendo la participación de varios equipos, pero sorpresivamente Zorros no estuvo presente en la primera temporada, a pesar de ser el equipo pionero de este deporte.









Por cuestiones de apoyos y unos problemitas que tuvimos con gente que quería manejar el equipo, no pudimos asistir a nuestra primera temporada, a pesar de ser el primer equipo, nos esperamos hasta el 2016 para participar José Flores









El ánimo del equipo jamás ha decaído, a pesar de que no se ha obtenido un campeonato como tal. Zorros volvió a participar en el Mundial de Amputados en el 2018, donde tampoco pudo traerse la copa.

Además del futbol, muchos de los participantes del equipo han destacado en competencias de otras disciplinas, como en el Maratón de San Sebastián en Concordia, o en el Campeonato Mundial de Surf.

Con garra, fuerza y dedicación, Zorros ha sido la inspiración para muchas personas discapacitadas. Foto: Cortesía │ Zorros de Sinaloa

LA MISIÓN

Los jugadores de Zorros se caracterizan por darle ánimos a las personas que sufren de alguna amputación, pues no es fácil vivir con esa discapacidad, de eso se ha encargado este equipo, que ha vencido no sólo a sus rivales, sino a todas las adversidades que la vida le ha puesto enfrente.









Yo creo que jugar al futbol es algo muy fácil, jugar otros deportes está más difícil, y ayudar a todas esas personas que no tienen una pierna, a que no se encierren tanto en su mundo, y no se "achicopalen", ha sido muy importante para todos nosotros José Flores









En una década se han topado con muchas personas así, y el futbol ha funcionado en ellos, les ha levantado el ánimo y los ha convertido en seres humanos sin complejos, ni miedos, ni inseguridades.









Pienso que las limitaciones te las pones tú, el juego es muy fácil y algunos duran entre 3 o 4 meses en adaptarse, pero es algo que disfrutamos y queremos José Flores









En estos 10 años, Zorros de Sinaloa ha sido ejemplo e inspiración para quienes desean vencer las barreras de la discapacidad.

Zorros de Sinaloa es claro ejemplo de que las limitaciones no existen. Foto: Cortesía │ Zorros de Sinaloa

EL NOMBRE

Zorros viene por el apellido de su fundador (Brec Zorian), pues la pronunciación es algo difícil y se asemeja mucho a zorro.

LA ACTUALIDAD

Zorros cumple 10 años como institución, sigue vigente en la Liga de Amputados y se ha quedado cerca de una final en varias ocasiones.

El cuadro sinaloense ha tenido encuentros con equipos de Primera División, como Monarcas Morelia, y es apoyado por el Instituto Municipal del Deporte para la realización de los juegos en casa.

PARA SABER

El futbol para amputados es una disciplina que todavía no es paralímpica, pero que se está haciendo cada vez más popular en el mundo, según la FIFA.





















