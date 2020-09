Trotando por un sueño: una fundación para niños con depresión

Culiacán, Sin.- ¡Voy a recorrer cuatro mil 380 kilómetros por mi país… por los niños! es la carta de presentación de Daniel Díaz Osorno, un ex atleta olímpico que le dio grandes glorías a México en sus participaciones fuera del país.

Viene desde Rosarito, Baja California, ha recorrido mil 700 kilómetros y pretende llegar a Cancún, Quintana Roo a mediados de noviembre.

Al pernoctar en Culiacán señala que solamente la muerte lo detendrá para cumplir tres grandes objetivos que se ha propuesto: fomentar el deporte en la comunidad para contrarrestar el sobre peso, la hipertensión y sobre todo, crear una fundación para niños con depresión.

Se le escucha optimista, pese a que su peor enemigo en estos momentos sea el verano inmisericorde, ya que al caminar por las carreteras del norte del país, la canícula ha estado letal, los rayos del sol, le tienen la piel curtida, pero paso a pasito, ya lleva recorrido un buen trecho.





Daniel Osorno ha tenido que soportar hasta 48 grados de temperatura en pleno desierto, a veces siente que las fuerzas ya no lo sostienen, pero, de inmediato le brincan esas imágenes que lo mantienen en esa travesía y de inmediato no sabe de dónde le sale esa energía y va por esos 4 mil 380 kilómetros que se ha propuesto recorrer.

Díaz Osorno, tiene 44 años de edad, originario de la Ciudad de México, donde radica actualmente, tiene 44 años de edad, tres hijos, oficial de la Marina, retirado, atleta ya jubilado y su última participación fue en las Olimpiadas de Barcelona en 1992.

Empezó a correr primeramente 3 mil 500 metros para después llegar a los 5 mil metros. Ha tenido una gran trayectoria olímpica y ha participado con gente reconocida en este deporte, sin embargo, por problemas que él prefiere obviar cayó en una fuerte depresión que casi lo lleva a la tumba.

“Fui deportista de alto rendimiento, pero a causa de problemas de una depresión muy fuerte, empecé a subir de peso, consumir comida chatarra, me declararon con pre diabetes. Me fui deteriorando al grado de tener terapias psicológicas y finalmente me mandaron con un siquiatra”, indica.

Sin embargo, un día, se prometió dejar atrás todo y gracias al deporte salió de esa depresión y buscó la manera de que la gente haga conciencia de que los problemas emocionales te pueden llevar a la muerte, al igual que la mala alimentación y la falta de ejercicio.

Esta travesía la inició el pasado 1 de agosto en Rosarito, Baja Californiana y tiene como meta correr hasta Cancún, Quintana Roo y en su recorrido cuenta con el apoyo de su hermano Enrique que viaja en un vehículo y lo va siguiendo para apoyarlo con agua, sueros, ropa, alimento así como para que pueda descansar a cada lugar que va llegando.

Pernoctamos a la orilla de la carretera, otras veces, entramos a las ciudades, pero, siempre respetando las recomendaciones de las autoridades sanitariasOsorno

El atleta de entrada aclara que esta hazaña no la está haciendo con fines de lucro, pero que las personas que lo deseen apoyar, lo pueden hacer, regalándole, agua, suero, sardinas, atún o gasolina.

“El chiste es llevar buenas noticias al país, decirles que no todo está perdido, que todos podemos hacer algo por nuestro México y afortunadamente estamos encontrando gente solidaria que quiere un país más justo, más solidario”, indica.

“Mi reto lleva el nombre inquebrantable, y tiene como objetivo fomentar el deporte en la comunidad, y el reto es dejar un mensaje es en la mayoría de la entidades federativas por donde vamos pasando, como fue Tijuana, Hermosillo, Guaymas, Navojoa y ahora vamos por Sinaloa. Vamos de costa a costa. Voy por el reto, apenas llevo 1 mil 700, pero estamos preparados para para lograrlos, me siento al cien por ciento, motivado por la gente que me ha brindado la mano, palabras de aliento" dijo.

Afirmó que llevar esta odisea en plena pandemia fue para llevar un mensaje de que todo se puede, ya que actualmente se reciben solo noticias desagradables, todo enfocado en el Covid-19.

Mi mensaje es que con positivismo, cuidados y deporte podremos salir adelante, además es necesario que la gente salga de ese dolor, darle una buena noticia a mi país, lograr esto por un positivoOsorno

Explica que ha tomado las medidas de seguridad, no usa cubre bocas durante los recorridos, porque va solo en la carretera.

“Voy aislado, en la ciudad ya es otra cosa uso el cubre bocas, las medidas de higiene y no tengo mucho contacto con la gente. Alguna vez me reconocen, me piden una foto, pero claro, guardando las debidas medidas”, indica.

Dice que sale el martes de Culiacán –una vez que arregle el vehículo-, va cargado de energía porque los sinaloenses son muy hospitalarios.

Al entrar a Sinaloa, concretamente en el Carrizo, les dieron chivo tatemado, consomé, tortillas a mano, “una comida deliciosa que corrió por parte del negocio y en el ejido chihuahuita, igual, ahora en Culiacán estamos pernoctando en un departamento que nos prestaron junto con la alimentación".

“En la carretera, nos hemos encontrado a gente muy positivo, nos ve pasar, corriendo, les llama la curiosidad, a veces se detienen, preguntan y hemos creado un vínculo muy solidario no dan agua, alimentos, pero sobre todo, palabras de aliento que nos levantan el ánimo para no claudicar, aunque, hasta el momento, mi mira está muy alta: cumplir con lo que me prometí, que es crear una institución para niños con depresión".

Explica que hay dos empresas que le han donado recursos para ir solventado gastos de combustible, pero quizá quienes más le dan ánimos son sus tres hijos, quienes le mandan palabras de aliento.

Me dicen que soy el mejor papá del mundo, que me aman, que están agradecidos con Dios por el cambio que he dado.Osorno

Dijo que lo que más le duele es la salud de los niños que, en estos momentos a causa del encierro por el Covid-19, tienen miedos y preocupaciones, se sienten tristes y desesperanzados, por esa razón quiere ayudar a esa población vulnerable a través de la fundación.

Precisa que cuando termine la pandemia, lo más afectados sin duda serán los niños, por ello, precisa, que su punto de partida será seguir haciendo conciencia para obtener los recursos e instalar ésta fundación primero en México y luego la irá extenderá en diversos estados de la república.

Finalmente informó que a través de Facebook transmite el lugar a donde van llegando, para que la gente siga sus recorridos.





















