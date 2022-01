Trofeo de Gerente del Año de la LMP tendrá por nombre Obiel Dennis González

GUADALAJARA, Jalisco.| La Liga Mexicana del Pacífico, aprobó que a partir de esta Temporada 2021-2022 el Trofeo para el Gerente del Año llevará el nombre de Obiel Dennis González.

Obiel Dennis fue el primer director deportivo de la LMP, estuvo activo durante más de 30 años, en los cuales asistió a 28 Series del Caribe de manera consecutiva; por esa razón, es a manera de homenaje para uno de los hombres que resultaron circunstanciales en el desarrollo, crecimiento y posicionamiento del circuito.

Deportes Tomateros empata la final por el título

Así es como los presidentes de los clubes que integran la LMP, resaltan la amplia carrera del nativo de Chihuahua, Chihuahua.

Precisamente, los presidentes de la liga, fueron los encargados de avisar a Obiel Dennis que uno de los 11 Trofeos que se entregan a lo más destacado de la campaña año con año, llevará su nombre.

"No me lo esperaba, estaba en casa y me trajeron la carta del presidente, Omar Canizales, comentando la decisión de todos los directivos. Lógicamente me llenó de gusto y agradezco enormemente a todos los ellos, ya que después de siete años de retiro me hicieron llegar esta noticia que no me esperaba", dijo Dennis.

A decir de él mismo, destacó que se inició como anotador del Club Mayos de Navojoa en la Temporada 1982-1983 y que luego lo invitaron a participar en la Temporada 1984-1985 a la oficina de la liga como gerente deportivo.

"Me tocaron tiempos difíciles, donde llevábamos las estadísticas a mano y nos agarraba la mañana luego de cada jornada de juegos", recordó Dennis González.

Aprovechó la ocasión para desear suerte al conjunto mexicano que mañana debuta en la Serie del Caribe en Santo Domingo.

"Voy a estar pendiente, ya estoy esperando que llegue el viernes para continuar viviendo el beisbol, sigo viendo todos los juegos, ojalá que gane México ya merecemos otro campeonato más", sentenció.

La Liga Mexicana del Pacífico agradeció a la familia de Abundio "Chino" Vargas, quien dio nombre a este Trofeo durante los últimos años.