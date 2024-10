Tomateros van por la revancha y buscará saldar la deuda con la afición

Los Tomateros de Culiacán esperan saldar tres años de sequía sin lograr el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico, de la mano del nuevo timonel, Óscar Robles, quien llegó para ser el líder de los guindas, que vivirán una nueva etapa dentro del circuito invernal, que están cumpliendo 80 años de existencia.

La novena guinda está completamente rejuvenecida en su base nacional, con peloteros ya probados dentro de la Liga, como es el caso del lanzador Víctor Castañeda y José Luis Bravo, quienes cargaron con el equipo la campaña anterior.

Además del nuevo talento, que repetirán campaña, como Ichiro Cano, Luis Verdugo, que llevan varias campañas con los guindas y son de la sangre nueva de los Tomateros.

Culiacán aún sigue manteniendo esa base que los hizo bicampeones con peloteros como Alí Solís, un viejo lobo de mar en la receptoría guinda, Jesús Fabela, Efrén Navarro, quien vuelve tras su paso por Yaquis de Ciudad Obregón, además de Sebastián Elizalde, que están en veremos para recuperarse de una lesión en el hombro.

El “Pony” Quiroz se viste de guinda

Para este año, Tomateros de Culiacán sumó una pieza importante en el infield como Esteban “Pony” Quiroz, quien llegó de cambio de los Algodoneros de Guasave, por Alexis Wilson, que no estará de nuevo con el equipo de la capital del estado.

Quiroz puede ser ese bat de poder que Tomateros estuvo buscando, y quien estará desde el principio de la campaña, haciendo una buena comunión con el también veterano Ramón “Pulpa” Ríos, que vive su segunda campaña al frente de los Tomateros.

“Voy a jugar la tercera, igual donde me quieran poner, voy a estar ahí tratando de ayudar al equipo, simplemente me gustan los retos y me siento muy contento”, expresó Quiroz a su llegada con los guindas.

Se viene una legión extranjera renovada

Culiacán también se encargó de hacer labor de scouteo en la Legión Extranjera, debido a que este año la Liga permitirá a ocho elementos por la aportación de peloteros mexicanos al Premier 12, y lo que más se reforzó es en la parte del pitcheo.

CD Pelhan, Stephen Nogosek, son de los lanzadores nuevos que se unen al club y que debutarán además en la Liga, que se unen con el ya viejo conocido Roel Ramírez, que tiene varias campañas con Tomateros.

La nación guinda tendrá al campeón de la Serie del Rey con los Diablos Rojos del México, Disobel Arías, que se conjuntará con Cristian Santana, Andrés “Papas” Álvarez, que fue uno de los héroes de la campaña anterior, y el velocista Dwight Smith Jr., junto a Rudy Martín Jr.

Jugadores a seguir

Esteban Quiroz

Joey Meneses

Manny Barreda

Diosbel Arías

Andrés Álvarez

Rotación de Tomateros de Culiacán

1.- Manny Barreda

2.- Víctor Castañeda

3.- Edgar Arredondo

4.- Aldo Montes

Para saber

Tomateros de Culiacán no es campeón desde la campaña 2020-2021.