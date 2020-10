Tomás Boy salió sorprendido por el resultado

Mazatlán, Sin.- Hoy sin duda, el equipo de Mazatlán FC salió a jugarse la vida ante el San Luis, que no tuvo una de sus mejores noches al caer 5-0, para el técnico morado, Tomás Boy, le sorprendió el resultado por el planteamiento del equipo rival.

“Estamos contentos, porque salimos de este obstáculo, el equipo ha trabajado bastante bien, hubo un error del adversario y lo aprovechamos, no hay nada que decir, las goleadas son accidentes y en cuanto posibilidades de jugar por una posible clasificación ya no está en nosotros”dijo.

Por su parte el estratega, aún no sabe sobre la continuidad de Camilo Sanvezzo, que ya suena para jugar en un equipo de la Liga de Malasia, ante el cuestionamiento de si el amazónico se va o se queda, esto respondió.

“Yo estaría feliz de que Camilo se quede, sus actuaciones dicen que quieren quedarse y la directiva es inteligente y buscará hacer la forma de quedarse”.

Mazatlán se estará jugando el pase al liguilla ante Santos Laguna, el próximo domingo y Boy sabe lo importante que es este partido para el equipo bucanero.

“Tenemos que trabajar y lo bueno de ese partido, que será el próximo domingo y para ese partido cuento con toda la plantilla disponible y se me va ser difícil escoger un grupo de trabajo que inicie y todos han dado buenos rendimientos, no es tan sencillo construir algo”.

Tras la goleada, Memo Vázquez estaría teniendo sus últimos minutos como director técnico del San Luis. Foto: Cortesía │ Mexsport

Por su parte el técnico del Atlético de San Luis, salió muy avergonzando tras la derrota de su equipo y solo de dispuso a dar una breve explicación de lo sucedió hoy con su equipo en la cancha del Alfonso Lastras.

“Habíamos tenido malos días, pero este fue muy malo, el equipo entró tibio, poco comprometido, todo lo que se venía haciendo lo dejamos de hacer en medio tiempo y fuimos una presa fácil, fue muy desagradable este juego, en el segundo tiempo intentamos hacer algo pero no pudimos.”

“De mí que va pasar, no sé, yo hecho lo mejor que he podido y bueno los resultados no se han dado y vamos a esperar lo que diga la directiva” declaró Memo Vázquez en un mensaje muy directo en la conferencia de prensa.









