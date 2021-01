Tomás Boy salió con un sabor agridulce a pesar de la victoria

Mazatlán, Sin.- Mazatlán FC sacó una victoria algo sufrida y muy electrizante ante Necaxa en el debut del guardianes 2021, pero a pesar de eso, el “Jefe” Boy, no estuvo contento de como el equipo reaccionó y consideró que se pudo haber finiquitado el encuentro desde el primer tiempo.

“El triunfo vale mucho, porque supimos sobreponernos del accionar de Necaxa, creo que el equipo vio muestras a ratos y eso es lo que no quiero que sea a ratos, de todos maneras Necaxa lo hizo bien y nosotros pudimos reaccionar a las jugadas de balón parado”. Dijo.

New Articles Mazatlán FC sacó un triunfo vibrante

Boy tampoco no quedo conforme de cómo se paró su equipo dentro del terreno de juego, adelanto que tiene mucho que trabajar en las próximas semanas.

Puedes leer: Mazatlán Sub 20 se lleva la victoria

“Tenemos que mejorar nuestro juego medio y esto puede provocar algunos temas, si Camilo hubiera metido el gol, pudimos haber estado más tranquilos y tenemos que mejorar a jugadas a balón parado, pero el equipo lo hizo muy bien y creo que arbitraje fue malo y provocó muchas indecisiones a ambos equipos”.

Además el técnico de Mazatlán FC ya adelantó el refuerzo de Giovanni Augusto, que está a nada de llegar al Mazatlán FC, adelantando la posibilidad de otro refuerzo más. “Van a llegar uno o dos jugadores, uno ya está contratado y llegará a reforzar la zona de ataque”, enfatizó.

Por su parte el “Profe” Cruz, salió muy molesto de lo que mostró el equipo de Aguascalientes en la cancha y sabe que tendrá un torneo complicado, por las limitaciones de su plantilla.

Mazatlán FC trabajará mucho la defensa en los balones parados, así lo dijo Boy. Foto: Rolando Salazar│ Sol de Mazatlán

“El resultado no es lo que se vio en la cancha, pero el partido fue injusto, en lo personal me quedo contento con el funcionamiento del equipo, muy justo y tenemos que trabajar, esperemos que lleguen dos jugadores más no sé si llegarán o no, trabajaremos para sacar el próximo resultado en nuestra cancha”.

“Este equipo a pesar de lo cortó va a mejorar, yo he sido muy claro con mis jugadores, tienen que dar un extra para ganarse un lugar conmigo, necesito competencia y vamos a ir trabajando a los jugadores para luego verlos en el proceso”, finalizó el molesto entrenador.









Lee más aquí ⬇

Deportes Un nuevo torneo, una nueva ilusión