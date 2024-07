Renata Zarazúa debutó hace historia en Wimbledon pese a caer ante Emma Raducanu

Hasta la noche del domingo Renata Zarazúa estaba fuera del main draw de Wimbledon. La mexicana perdió su último juego de la qualy y con ello se esfumaba el sueño de debutar en la catedral del tenis, pero al amanecer de esta semana en Londres, el retiro de Ekaterina Alexandrova la puso de nueva cuenta en la pista y con ello, su primera aparición en el torneo más importante de tenis del mundo.

Mejor imposible, no hay otra forma de describirlo, pues Renata no solamente tuvo suerte de acceder al cuadro principal, también se topó con una jugadora local, campeona de Grand Slam y con ello, partido en la cancha central, esa que pocos pueden pisar.

Zarazúa se midió ante Emma Raducanu con David Beckham y David Attenborough como testigos en la grada, pero también, con el apoyo de su coach Damián Patriarca y los doblistas mexicanos Santiago González y Miguel Ángel Reyes-Varela, quienes estuvieron en su esquina exclamando en todo momento el “venga Renata” que tímidamente se escuchaba en el estadio que estaba volcado ante la británica.

La mexicana compitió hasta donde pudo. Por momentos fue superior a Emma Raducanu y parecía que la segunda ronda estaba en sus manos. Sin embargo, la presión de enfrentar a una tenista local en la cancha central la rebasó y terminó por caer 7-6 y 6-3 para culminar su paso exprés por Wimbledon.

Pese a la derrota, Renata Zarrazúa hizo historia en Wimbledon pues es apenas la quinta mujer que juega en el cuadro principal del torneo, pero es la primera que lo hace en la cancha central en toda la era abierta.

Antes de ella, por las canchas del All England Club pasaron Yola Ramírez y Rosa María Reyes en la década de los sesenta, Angelica Gavaldón en los noventa y más recientemente Fernanda Conteras. Giuliana Olmos ha hecho lo propio en la categoría de dobles.

Las mejores actuaciones de mexicanas en los sigles de Wimbledon

Yola Ramírez | 1959, 1961 | Cuartos de Final

Angélica Gavaldón 1990, 1995| 3R

Rosa María Reyes | 1969 | 3R

Fernanda Contreras | 2022 | 1R

Renata Zarazúa | 2024 | 1R

¿Qué otros mexicanos juegan en Wimbledon 2024?

La eliminación de Renata Zarazúa en la primera ronda de Wimbledon no deja a México sin representación, pues en los dobles, nuestro país verá acción gracias a Giuliana Olmos, Santiago González y Miguel Ángel Reyes-Varela.

Gugu hará dupla con la tenista rusa Aleksandra Panova y aparecen como la dupla número 13 sembrada en el torneo. Se enfrentarán a Marta Kostiuk y Elena Ruse, el próximo miércoles a las cuatro de la mañana tiempo del Centro de México.

Por otro lado, Santiago González estará en pista junto a Edouard Roger-Vasseline también en un duelo para el próximo miércoles. Pese a que la dupla del mexicano se encuentra mejor clasificada, el duelo ser durísimo pues se verán las caras ante la oreja británica conformada por Evans y Searle.

Micky Reyes- Varela hará equipo con el argentino Guido Andreozzi y tendrán un complicado encuentro contra el británico Lloyd Glasspool y el neerlandés Jean-Julien Rojer.

¿Cuántos Grand Slam ha jugado Renata Zarazúa?

La participación de la mexicana se convirtió en la tercera en un Grand Slam este año, pues Zarazúa jugó en Australia, Roland Garros y Wimbledon, por lo que, por lo que resta del año, puede soñar con también jugar en el US Open. En toda su carrera, Renta puede presumir cuatro participaciones en un Major, la mejor en 2020, cuando llegó hasta la segunda ronda de Roland Garros.

El haber jugado en el All England Club también significa un salto importante para Renta en el ranking, pues gracias a los puntos que sumó, una vez que termine el tercer Grand Slam del año aparecerá como la tenista número 89 del mundo en el ranking de la WTA.

Los resultados de Renata Zarazúa en Grand Slam

2020 | Roland Garros | 2R

2024 | Australian Open | 1R

2024 | Roland Garros | 1R

2024 | Wimbledon | 1R

