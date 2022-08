Tenemos que seguir alimentando el envión positivo del equipo: Oswaldo Alanís

Mazatlán,Sin.- La última semana al Mazatlán FC le han salido bien las cosas, sumando siete puntos de nueve en los tres encuentros que han realizado, ganando a Chivas, León y empatando con Gallos en casa, por lo que el equipo quiere seguir buscando resultados positivos, para mantenerse en la pelea de la parte de arriba de la tabla.

Para Oswaldo Alanís, el objetivo está claro, que el enfrentar a Juárez este sábado puede ser una posibilidad de seguir alimentando el gran momento que se vive en la institución morada, que logró salir de ese bache de principios del torneo.

“Consientes de la dificultad de ir de visita, ellos no han ganado en casa, pero estamos en condiciones similares, pero tranquilos por los siete puntos que hemos sacado y porque no ir por los tres puntos, si lo hicimos la temporada pasada porque no hacerlo ahora”.

“Sería ideal de sumar puntos y tenemos esa posibilidad, vamos a luchar al máximo para que así sea, ellos tienen buen equipo, pero nosotros tenemos más solidez y que Mazatlán a comenzando a pesar en la cancha que sea, y tenemos que aprovechar este envión anímico para seguir sacando resultados”, explicó el central de 33 años.

Alanís ya experimento lo que es jugar con Jorge Meré, jugador que recientemente llegó al equipo y en el juego ante Gallos le tocó ser la pareja de centrales, dando un buen juego, que ayudó mucho al funcionamiento del equipo, además de fomentar la competitividad.

“Tanto como él, como Néstor y Orona, estamos en la labor de sumar al equipo y de la idea que tiene Caballero de tener a todos de forma competitiva, con Meré nos acoplamos bien, pero rescató que se sigan haciendo rotaciones y jugando todos en ritmo, que al final está funcionando, porque sabemos que es un torneo corto y se ocupa un plantel así”, puntualizó.

Mazatlán tiene en sus manos el seguir sumando unidades, encontrando el momento exacto en el torneo, algo que ha entendido, tanto Alanís y compañía, con el sistema de juego que han implementado.

“Espero que sea una consecuencia por la inercia positiva que hemos tenido, pero si volvemos atrás, teníamos ocasiones y nos empatábamos, pero ahora que tenemos esa fortuna, sacar más puntos y triunfos, pero tenemos que hacerlo con y tenemos que seguir luchando y peleando contra cualquier rival”.

Mexicanos a la segunda de España

Recientemente, tanto como grupo Orlegi y Grupo Pachuca, compraron dos equipos de la segunda división española, lo que ocasionó en mandar jóvenes mexicanos a dicha liga, algo que el central, ve de gran manera, para seguir apoyando el futbol nacional.

“Ojala que el hacer el alianzas, el comprar equipos, sea bueno para el futbol mexicano, ojalá que los jóvenes puedan salir para fogueo, yo en la experiencia que tuve se lo recomiendo, el crecimiento que te da, la experiencia, es un orgullo y una satisfacción en representar a México”, determinó.