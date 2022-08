Tenemos que salir a ganar: Marco Fabián

El viernes el Mazatlán FC se enfrenta a Chivas, en un juego que será primordial para ambas instituciones, ya que no han ganado en lo que va del torneo, siendo un encuentro de necesitados, por lo que Marco Fabián, sabe que el ganar ante su equipo formativo, será especial.

“Claro que en lo personal será un bonito recuerdo, solo me he enfrentado dos veces a Chivas, valoro todo lo que me dieron ahí, pero hoy me volcaré al cien por ciento a los colores de Mazatlán y creo que se presta para un partido en el que podamos ganar los tres puntos, ya nos merecemos una victoria”.

“Nosotros no tenemos que tener eso en mente, sabemos que tenemos que jugarle al mejor Chivas, en ellos hay una presión siempre y tenemos que pensar en sacar el resultado, y mejorar los detalles que nos han faltado en los otros juegos y tenemos que salir a dejar todo en la cancha y obtener la victoria”, relató, el jugador de 33 años.

Marco Fabián, sabe que el equipo está en deuda con la afición, ya que en casa no han podido sacar puntos, y sobre todo la victoria que ha estado en las manos de los jugadores, pero que ‘cosas de futbol’, no ha llegado.

“En deuda con la afición siempre estamos cuando no damos resultados, porque lo único que tenemos en mente es ganar. Sin duda no estamos tranquilos de todos, pero el equipo está muy unido con el cuerpo técnico y sabemos que estamos necesitados de resultados, si te fijas nos han empatado en los últimos partidos”, comentó luego de ser cuestionado si el trabajo de Caballero está en riesgo.

“La presión existe, al menos de este lado nadie se está jugando el puesto, y sabemos que en cuanto caiga la primera victoria este equipo se va a ir para arriba y alcanzar la anhelada liguilla”, agregó.

El futbolista de los Cañoneros, sabe que hay respaldo hacia Caballero. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

A Mazatlán le ha faltado contundencia de gol y sobre todo algunos fallos defensivos que lo colocan como el penúltimo lugar de la tabla general, por lo que Fabián declaró a los medios de comunicación, que se tienen que mejorar los detalles, que tienen en este momento hundido al equipo.

“El futbol es de detalles y analizando los partidos que hemos tenido, han sido desatenciones y esos detalles nos ponen en el penúltimo lugar, si esos detalles lo hubiéramos corregido, el Mazatlán estuviera en los primeros lugares, somos un equipo intenso, un equipo que ahí está y nos falta la contundencia al frente”.

“Mañana tenemos que hacer valer la localía, nuestro estadio, nuestra cancha, el calor es algo al que nosotros estamos acostumbrados. Pero creo que mañana tenemos que salir a morirnos a la cancha y es obligatorio sacar los tres puntos, Chivas tienen jugadores importantes, jóvenes con intensidad, pero nosotros sabemos que es ganar o ganar”, concluyó.

Para Marco Fabián el presente de Chivas duele

El ex jugador de Chivas de Guadalajara, le duele ver el presente que ha tenido el rebaño, de dejar a ser ese equipo ganador a ser la burla nacional, como canterano, él formó una historia con el club tapatío, que espera que vuelva pronto a las glorias que le tocaron a él vivir.

“Si duele, me considero un profesional, pero mi presente es Mazatlán, pero nunca voy a negar el gran respeto que le tengo a Chivas y sé lo que se siente vivir, la crisis, salvaciones de descenso, campeonatos. Y duele porque es una institución que tiene una gran historia y siempre debe estar para pelear los campeonatos y creo que de unos años para acá no han levantado y darle ese valor que siguen siendo ese equipo que sigue jugando con mexicanos”.