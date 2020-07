Tamara Cruz entre las mejores del mundo

Mazatlán, Sin.- Con la meta puesta en el preolímpico y buscando un boleto a Tokio 2021, la Mazatleca, Brianda Tamara Cruz Sandoval, se colocó en la posición 16 del Ranking de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur.

La porteña se dijo sorprendida, al estar dentro del ranking, pues en estos últimos meses no ha habido competencias por la pandemia del Covid-19 y estar entre las mejores del mundo en su categoría la llena de orgullo.

Tamara buscará subir más en el ranking. Foto: Cortesía │Tamara Cruz





Me cayó de sorpresa la verdad, hace poco había checado el ranking de la Asociación y no estaba mi nombre, y me enteré por un referee, y no lo podía creer, si me sorprendió aparecer, porque no pudimos ir al mundial que da el ranking en los pesos, pero yo pienso que la medalla panamericana me puso ahí Brianda Tamara Cruz Sandoval









El trabajo de Tamara dentro de los cuadriláteros ha dejado huella y se refleja en su trabajo, pero a raíz de estar posicionada entre las mejores, la porteña siente más compromiso para mantenerse y seguir avanzando dentro del ranking.









Para mí es un compromiso, ahora que soy la única mexicana en el peso, hay que buscar una posibilidad de ganar el preolímpico y estar en Tokio 2021, echándole más ganas y más corazón y estamos viendo que si se puede, porque estamos entre las mejores Brianda Tamara Cruz Sandoval









Cruz Sandoval, ya ha enfrentado a boxeadoras que están ranqueadas más arriba que ella, como la canadiense Miriam Da Silva, donde lastimosamente perdió, pero eso no le quita las ganas y el esfuerzo de salir adelante.









Vamos a prepararnos mejor y volver con todo, a pesar de que este parón nos haya afectado a todos no, nada más a mí, pero vamos a seguir entrenando para logar el objetivo que es ganar el preolímpico y estar en Tokio Brianda Tamara Cruz Sandoval









PARA SABER

La Mazatleca, es medallista de Bronce en los Juegos Panamericanos de Lima del 2019, y seleccionada nacional.

























