Surgen los campeones estatales juveniles de futbol

Mazatlán, Sin.- Luego de un fin de semana muy intenso, este domingo finalizaron los tres campeonatos estatales de futbol que se desarrollaron en el puerto de Mazatlán, coronándose en la Primera Juvenil, el equipo de Ahome Municipal, en la Juvenil B, el equipo de Guasave y en la Juvenil A, la escuadra de Culiacán Prodemu.

El primer campeonato lo obtuvo Ahome Municipal en la Primera Juvenil al vencer 6-0 al equipo de Culiacán, lo que le dio en automático la gloria, dejando en el camino por margen de puntos, a la escuadra de Mazatlán, que se quedó a un lado, terminando con el subcampeonato.

También puedes leer: Este viernes arrancan las semifinales de la Liga Estudiantil de Futbol

Aguerrida en la juvenil A

Por su parte en la final de la Juvenil A, Culiacán se quedó con el campeonato, al vencer en penales 4-2 al equipo de Ahome Municipal. Durante el tiempo reglamentario, terminaron empatados 3-3 y en los tiempos extras no pudieron hacerse daño.

Deportes Enrique Cedillo y Fernando Illescas son nuevos refuerzos del Mazatlán

Luis Cebreros y Luis Juárez, fueron los anotadores por los de la capital del estado, que además José Torres les contribuyó con un autogol, en el tiempo complementario. Por el lado del ahora subcampeón. Jesús Fernández y un doblete de Jonathan Castro puso a soñar a los ahomenses con el campeonato.

Ya en la tanda de penales, Culiacán comenzó ganando y Ahome erró su primer tiro, después los “Culichis” anotaron para hacer el 2-0, lo que obligó a Ahome hacer lo propio para poner el marcador 2-1.

Culiacán falló el tercer disparo desde los once pasos, para que después Juan Bejarano de Ahome volara el balón. Culiacán no falló en su cuarto disparo colocando el 3-1, un disparo después los del norte del estado anotaron su gol, para el 3-2, pero Culiacán no falló para coronarse campeones.

Guasave, logró el estatal de la Juvenil B. Foto: Cortesía | Emmanuel Rosales

Guasave sin complicaciones en la juvenil B

La escuadra de Guasave Municipal, madrugó a su similar de Culiacán Municipal, para quedarse con el título de la categoría, al derrotarlos 2-0. Los tantos fueron de Josué Moreno, que abrió el marcador al minuto 2’ y Jesús Inzunza marcó el segundo al minuto 6’, goles que fueron letales para la obtención del título.