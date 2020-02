Su sueño llegar al Mundial de Bulgaria

Culiacan, Sin. - La taekwandoí Gabriela Ramírez Pompa se ha trazado un objetivo bien claro este año, acudir al Campeonato Mundial de Bulgaria, pero para ello trabaja de manera intensa con el fin de ser llamada a la selección mexicana y ganarse ese lugar que tanto desea.

Ramírez Pompa que se prepara a lado del entrenador Joaquín Rojo en el gimnasio María del Rosario Espinoza del Centro de Alto Rendimiento, trabaja por la mañana a diario durante dos horas de lunes a viernes.





No quiero bajar la guardia, porque mis sueños son altos en el 2020, tengo bien trazado que es lo que quiero desde el año pasado y por eso no descuido para nada los entrenamientos

Gabriela Ramírez Pompa





Expresó emocionada al hacer un paréntesis en su rutina en el CAR.

Y es que Gabriela ya vivió una grata experiencia antes de que finalizara el año pasado, al acudir a Guadalajara a un preselectivo en donde iban a ser considerados los primeros y segundo lugar, por tal motivo está a la espera del llamado para integrarse.





Estoy trabajando porque quiero llegar a ese selectivo y ganarlo para poder ir al mundial de Bulgaria

Gabriela Ramírez Pompa





En cuanto a las sesiones de trabajo que lleva diariamente bajo la supervisión de su entrenador Joaquín Rojo, son muy intensas, pero están valiendo la pena por el objetivo que ambos están buscando.

La convocatoria de la joven universitaria ya la recibió de parte de su entrenador, quien fue el que recibió el oficio de parte de la Federación Mexicana de Tae Kwon Do, sin embargo solamente está a la espera de conocer la fecha en la que se concentrará a la preselección mexicana para buscar ganar un lugar en el cuadro que acudirá a este evento mundial.

Tengo plena confianza en que lo lograré, ya tuvimos una probadita, conozco a las que están en mi categoría y sé que puedo hacerlo y cumplir de esta manera mi sueño de salir vencedora en el examen final para integrarme a la Selección Mexicana, la verdad me veo representando a nuestro país, me imagino todo lo bonito que se siente, he visto el rostro de los atletas que levantan la bandera mexicana al ganar una competencia y yo quiero ser parte de ello

Gabriela Ramírez





Dijo un tanto pensativa al hacer volar su imaginación.

2 Horas es la rutina diaria de entrenamiento que sostiene Gabriela Ramírez









