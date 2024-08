Socios honorarios del Club Muralla reviven las anomalías de la compra-venta de la casa club

Mazatlán, Sin. -A través de una conferencia de prensa, un grupo de socios honorarios del Club Deportivo Muralla alzó la voz y revivió las anomalías que se realizaron con la compra-venta del mismo y ahora temen una posible desaparición de este histórico inmueble que tiene más de 100 años de existencia en el puerto.

Los 20 socios honorarios declararon a los medios de comunicación que esperan recuperar la casa club, que se encontraba en el centro de la ciudad, y añadieron que ya hay avances en el caso que derivó de la venta.

Hay temor de que el club desaparezca.

Dicho grupo tiene el temor de que, si entra otro consejo en los próximos meses, no solo haya un retroceso, sino que también estén en peligro los campos deportivos, con una posible venta.

"Claro, hay temor, porque existe la posibilidad de que entre otros con ese interés de vender y desaparecer el club por completo", declaró Carlos Galindo, socio honorario.

"No queremos estar con esa incertidumbre, queremos rescatar la casa club y no permitir que otra cosa grave pase, y que el resto del club y la ciudadanía se dé cuenta de lo que sucede y no se mal informe”, agregó.

Los socios honorarios añadieron que apoyan al actual consejo directivo, presidido por el Doctor Armando Ibarra, ya que han hecho un buen trabajo y están trabajando por el club.

"Iluminación de los campos deportivos, con esto se tendrá mayor rentabilidad y actividad nocturna toda la semana, el empastado del campo uno de fútbol, esto atraerá más torneos. En sí, estamos contentos con el trabajo del actual consejo y tiene nuestro apoyo total", finalizó.