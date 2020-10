Skarlett Villanueva cumple el reto de nadar sobre las Tres Islas

Mazatlán, Sin.- La nadadora porteña Skarlett Villanueva, dominó por completo el mar, para cumplir uno de los retos más complicados en su carrera, que fue nadar sobre las Tres Islas de Mazatlán, haciéndolo en un tiempo de 3 horas con 30 minutos

Desde muy temprano Skarlett y su padre Aarón Villanueva comenzaron esta travesía, de la cual la nadadora, estuvo preparándose desde hace cuatro meses, y para su fortuna el mar estuvo de su lado para culminar esta hazaña.

“Ya habíamos hecho un recorrido previo y el dimos la vuelta primero a la Isla de los Pájaros, después a Isla de Venados y luego a Lobos y el mar estuvo muy tranquilo en las dos vueltas, por separado y en esta ocasión salimos antes que saliera el sol y el mar estuvo muy bueno, hubo un poco de olas, pero todo estuvo muy tranquilo”.

La nadadora, ha sido algunas veces campeona de las competencias puntuables y casi siempre compite en la travesía larga, que va desde playa norte a la isla del medio, contando ya con una amplia experiencia, pero jamás había hecho algo así.

“Actualmente soy la campeona de las puntuables, y acostumbró a nadar hasta las islas, pero nunca ha darle la vuelta a las islas como lo hice hoy, y es algo disfruté mucho, de estar en mi mar”, dijo la nadadora.

La travesía fue una forma peculiar de celebrar su cumpleaños. Foto: Rolando Salazar│ El Sol de Mazatlán

SU PREPARACIÓN

Su entrenador, que también es su padre instruyó a Skarlett desde el principio, ya como lo mencionaba, duró cuatro meses preparándose, tanto física y mentalmente, pues no es fácil hacer algo como esto.

“En toda esta contingencia, me estuve preparando a conciencia, porque yo quería darle la vuelta a las tres islas y se lo comenté a mi papá y me dijo que estaba de acuerdo y nos preparamos, el me hizo mi plan de entrenamiento, con sesiones dobles, playa en la mañana y alberca en la tarde, idas a venias a las islas, para checar marea, hora, luz y ver cómo hacer la estrategia”

“El me preparó, él es mi coach de toda la vida, el me preparo el me hizo, el todo, aquí nadie metió mano, solo él y estoy muy agradecida y confió ciegamente en él”, finalizó.

