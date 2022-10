Sinaloa se despide del Nacional de Primera Fuerza

El conjunto sinaloense una vez más pierde su encuentro y ahora lo hace contra el equipo de Chihuahua en último juego la segunda ronda del rol regular cayendo por un score de 11-6 quedando eliminados del Nacional de Primera Fuerza en Delicias, Chihuahua.

Excelente desempeño de Aarón Sillas, demostrando su poder en el madero, ya que produjo 5 carreras de las 6 que produjeron los representativos, conectó un par de cuadrangulares para superar las 20 CP y mantenerse como amplio favorito y lograr el título de campeón bateador.

También te puede interesar: Sinaloa se mantiene con la esperanza en el Nacional de Beisbol

El conjunto anfitrión anotaron una carrera en la segunda y tres en la tercera para tomar una ventaja importante, misma que se fueron arriba con un really de 4 anotaciones en la quinta entrada, una más en la sexta y 2 en la octava, con lo que lograron instalarse en la final.

Deportes Sinaloa está listo para el Nacional de Beisbol en Chihuahua

Fernando Hernández Rubio, Presidente de AsiBeis comento que "Los sinaloenses no sentimos orgullos, de la participación de nuestro equipo en el campeonato nacional de primera fuerza. No fue fácil el grupo y obviamente al disputar el boleto a la fase final contra Chihuahua, que llevan 30 campeonatos en esta categoría, sabíamos que no estaba fácil, pero el esfuerzo ahí está y de nueva cuenta Sinaloa vuelve a demostrar el nivel deportivo que todos los sinaloenses tenemos" concluyó.

Este resultado fue una marca de 1-2 y sin oportunidad de pelear por el campeonato después de haber sido sub campeones en las últimas dos ediciones 2019, 2020, mientras que Chihuahua buscará el tricampeonato.