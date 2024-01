Sinaloa en la Cima: José Francisco Camargo, orgullo del Béisbol Mexicano en 2023

Continúa dando de qué hablar el beisbol sinaloense y en esta ocasión fue para Jose Camargo quien fue nombrado como el Mejor Jugador por la Federación Mexicana de Beisbol.

El oriundo del Fuerte, Sinaloa, se ganó la dicha tras un 2023, año que representó a México en el Mundial U12 en China y donde fue uno de los momentos más destacados al finalizar como líder en ganados y perdidos 2-0, además de quedarse con el campeonato de efectiva en la justa donde participaron los 12 mejores del planeta.

“Cuando mis papás me dieron la noticia me sentí muy orgulloso y feliz y para mí fue una sorpresa porque tengo amigos que están trabajando muy duro para poder ganarse este premio y creo que también se lo merecen; dedico este premio a mis papás, a mi abuelo, a mi hermano, a mi familia, mis managers, a la FEMEBE y a mis compañeros que me han ayudado a formarme en este bonito deporte que es el beisbol. ¡Gracias!”, comentó Camargo Delval.

Fernando Hernández Rubio, presidente de la Asociación Sinaloense de Beisbol, envió una felicitación a José Francisco por seguir demostrando el gran nivel de la pelota sinaloense alrededor del mundo.

“Muy contento porque un sinaloense más recibirá un reconocimiento en el deporte a nivel nacional y obviamente en el beisbol nos da mucho más gusto que José Francisco Camargo, el niño de El Fuerte, Sinaloa, sea al que van a reconocer, ahora en manos de ingeniero Mayorga, presidente de la FEMEBE, como en años anteriores lo había recibido Ezequiel Rivera, Luis Ángel Sarabia y Juan Pablo Tirado, todos esos sinaloenses han sido reconocidos y eso es lo que nos enorgullece, tener talento sinaloense”, declaró Hernández Rubio.

Camargo, de 11 años, viajará a la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde recibirá su reconocimiento el próximo 02 de febrero, en el marco de la Asamblea Anual que realizan los directivos de la Federación Mexicana de Beisbol.