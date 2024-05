Sinaloa consigue dos pases más en el Marco Regional de Atletismo

Culiacán, Sin. - Faltando apenas un día para que concluya el Macro Regional de Atletismo, celebrado en las instalaciones de la pista atlética del Centro de Alto Rendimiento del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte, Culiacán, Sin. ha garantizado dos nuevos pases directos a los Nacionales Conade 2024, elevando su total a 15.

Con información del Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física (ISDE) cabe destacar que la delegación sinaloense aguarda las marcas de las otras dos Macro Regiones, lo que podría resultar en un aumento en la cifra total de pases. Se estima que se esperan más de 20 pases adicionales.

Pases directos

Dicarlo Ángulo aseguró el primer boleto del día para Sinaloa al llegar primero a la meta en los 110 metros con vallas en la categoría Sub 23 Varonil.

Con un tiempo de 14.39 segundos, el atleta sinaloense se colocó en primer lugar, dejando atrás a Héctor Camacho de Sonora, quien registró un tiempo de 15.05 segundos, y a Alejandro Mocayo de Baja California, quien llegó en tercer lugar con 15.43 segundos.

“Me siento muy emocionado, el año pasado me quedé en segundo lugar en el Macro Regional, y este año lo ganamos. Vamos al Nacional con el objetivo de defender mi título de campeón, y muy emocionado con el pase al Nacional”, expresó Dicarlo Salcedo.

“Estoy muy emocionado, estamos en la zona más fuerte, estamos compitiendo contra los 10 estados más fuertes de la República, y emocionado. Si gano este Nacional, sería mi tercero de manera consecutiva, y emocionado”.

Susana Osuna también consiguió su pase directo a los Nacionales Conade 2024, que se llevarán a cabo en Guadalajara, Jalisco, en junio. Lo logró al ganar la prueba de los 80 metros con vallas en la categoría Sub 16 Femenil.

"Llevo una semana muy nerviosa por esta competencia, pero se dio el resultado con el trabajo, gracias a mi entrenador. Estoy muy, muy feliz, por todo”, resaltó la ganadora, quien estaba a punto de que se le salieran las lágrimas.

“Me siento muy agradecida con todos los que me han apoyado desde el principio, las personas que me vieron en las gradas, las que me gritaron en apoyo y las que confiaron en mí”.

Otros resultados

En los 100 metros con vallas en la categoría Sub 23 Femenil, Ximena Angulo llegó en tercer lugar, lo que la deja a la espera de una marca para determinar si logra su pase a los Nacionales Conade 2024. La atleta sinaloense, quien registró un tiempo de 14.63 segundos, quedó detrás de la ganadora Silvia Duarta de Sonora, con un tiempo de 14.21 segundos, y de Sofía Medina de Nuevo León, quien hizo 14.56 segundos.

Con un tiempo de 12.49 segundos, la atleta sinaloense cruzó la línea de meta en primer lugar, superando a María Fernanda Perales de Nuevo León, quien registró 12.66 segundos, y a Ailyn Sofía Peñuelas de Baja California, con un tiempo de 12.69 segundos.

En los relevos 4x400 Sub 23 Femenil, el equipo de Sinaloa alcanzó el tercer lugar con un tiempo de 4:00.55 minutos. El equipo, compuesto por Alexia López, Kimberly Sustayta, Itzel Arámburo y Paola Quevedo, llegó detrás del equipo ganador, Sonora, con un tiempo de 3:52.63, y de Nuevo León, que registró 3:56.63 minutos.

Y en los 10 mil metros caminata Sub 23 Femenil, Sinaloa hizo el 2-3 con Luisa Fernanda Osuna y Mariana Varela. La primera arribó en segundo lugar con una hora, 3 minutos y 33 segundos; mientras que Varela hizo una hora, 3 minutos y 34 segundos. La ganadora fue Layla Villarreal, de Nuevo León, con 55 minutos y 41 segundos.