Siguen firmes los objetivos de Tamara Cruz

Mazatlán, Sin.- A menos de un mes para su próximo evento en Turquía, la boxeadora mazatleca Tamara Cruz, se mantiene con el objetivo de buscar ese boleto para París 2024 y lo está haciendo de la mejor manera posible.

Recientemente, el orgullo porteño culminó su participación con una medalla de plata en el Campeonato Continental Elite, que se disputó en tierras Ecuatorianas y apenas llegó al puerto, comenzó a entrenar para su compromiso del 8 al 10 de mayo en Turquía.

“Fue una competencia bastante dura donde nos medimos con los mejores del continente; ahora, nos estamos poniendo en la mira del boxeo, nos voltean a ver con más nivel, tanto hombres como mujeres, y eso me deja muy contenta porque saben que cuando se enfrentan a México tienen que darlo todo para poder ganarnos”, explicó en entrevista para Conade.

Sin duda, uno de los rivales más difíciles para los boxeadores son las básculas y ese es el otro reto que tendrá que enfrentar la mazatleca, ya que para estar en París 2024, tendrá que bajar a los 66 kilogramos, gracias a un nuevo criterio de la Asociación Internacional de Boxeo.

“Voy a tener que bajarme porque es muy pronto para hacerlo con el Mundial tan cerca, sería dar mucha ventaja porque nunca he estado ese peso y no sé cómo me vaya a sentir; mis planes son bajar después para competir en 66 kilos en los torneos y copas que van a haber”, dijo.

“El Mundial será mi última competencia en 70 kilos, van a cambiar el peso y me voy a bajar a 66 kilos porque va a ser el nuevo peso olímpico”., enfatizó la atleta.

Por su parte, Tamara, intensifica sus entrenamientos en el Gimnasio, bajo las órdenes de Radamés Hernández, con la meta de pulir su técnica y velocidad, para volver a dejar en alto a México en el mundial del mes entrante.