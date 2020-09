“Siempre es grato regresar a Venados”: Humberto Sosa

Mazatlán, Sin.- Uno de los hombres que regresó este año a Venados de Mazatlán es Humberto Sosa, cátcher y primera base, seleccionando nacional en el Clásico Mundial de Baseball y Premier 12, regresa a los Rojos del puerto después de haber debutado en la LMP en la campaña 2012-2013.

“Se siente muy bonito regresar otra vez con Venados, más cuando estamos pasando por un año difícil para nosotros, tuvimos que adaptarnos a este estilo de vida y llegar a un campo de entrenamiento es para ponerse en forma lo más rápido posible y a muchos nos afectó estar sin jugar un largo tiempo”.

Deportes Mazatlán FC va por los tres puntos ante Cruz Azul

Sosa estará alternando la receptoría con Ricardo Valenzuela y Daniel Sánchez, además de estar como primera base y bateador designado, así que tiene mucho que trabajar esta pretemporada para hacerse de un lugar en el club, y conocer a los lanzadores de Venados que son un grupo joven.

Lee también: Venados de Mazatlán arrancará la temporada con todas las medidas sanitarias

“Tenemos que aprovechar el máximo en esta pretemporada, tengo que trabajar la comunicación con los jugadores jóvenes y eso me gusta, trabajar con jóvenes, la mayoría son brazos poderosos, no los conozco y poco a poco vamos ir trabajando con ellos, día a día hago bullpen con lanzadores que no conozco y eso te va diciendo mucho”.

NUMEROS DE SOSA CON VENADOS, CAMPAÑA 2012-2013.

En la campaña 2012-2013, donde en 40 juegos registró 123 turnos al bat, conectó 31 hits, disparó 4 jonrones y produjo 15 carreras. Su promedio de bateo aquella ocasión fue de .252.













Lee más aquí ⬇





Deportes Con toda la actitud Venados cumplió su tercer día de pretemporada

Deportes Llegó el primer triunfo en casa de Mazatlán FC Femenil