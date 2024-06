Se viene un nuevo tiro para el “Zurdo” Ramírez por el título mundial

Mazatlán, Sin. -Ahora que el campeonato del mundo de peso crucero se encuentra en manos del mazatleco Gilberto “Zurdo” Ramírez, muchos peleadores quieren arrebatarle el cetro que ganó en el mes de mayo ante Arsen Goulumiriam, y ahora David Benavidez le lanzó un reto al porteño para buscar una pelea por el título.

Benavides está a nada de subir a los 175 kilos en el semi completo, pero no me daría miedo llegar a las 200 libras, para hacerle el tiro al mazatleco, aprovechando que ambos están en la misma empresa, que es Golden Boy Promotions.

“Lo he pensado subir al peso crucero, me gustaría enfrentar al ‘Zurdo’ Ramírez. No tengo nada contra él, pero creo que sería una de las peleas más grandes”, explicó en una entrevista para Esnews en Estados Unidos.

El “Zurdo” quiere unificar sus títulos

Aunque actualmente el mazatleco se encuentra recuperándose de una cirugía del apéndice, el “Zurdo” sueña con unificar los campeonatos, para ser el único campeón dentro de la categoría y seguir haciendo historia, tal como lo hizo al ser el primer mexicano en obtener el cetro en esa categoría.

“Quiero convertirme en el campeón indiscutible, es un camino desafiante, pero estoy comprometido al trabajo para lograr esa hazaña”, explicó a través de sus redes sociales.

¿Por quiénes iría el Zurdo Ramírez?

Los campeones de la división crucero son Jai Opetaia (FIB), Noel Mikaelyan (CMB) y Chris Billam-Smith (OMB), rivales muy complicados, pero el mazatleco está decidido a hacer el trabajo para ser el único campeón.