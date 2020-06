Se manifiesta gremio deportivo en el Palacio Municipal

Mazatlán, Sin.- Cerca de 30 personas se manifestaron en frente el Palacio Municipal, para exigir al Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, que no desintegré el Centro Deportivo Benito Juárez, esto a raíz de que pudiera pasar al Municipio y este venderlo a un particular, como los dueños de Mazatlán FC.

Jesús Martínez Valle atleta paralímpico, fue uno de los orquestadores de la manifestación declarando, “Esta unidad nos ha costado mucho, tuvo que venir un patronato a poner orden, porque antes estaba a manos del municipio, nosotros queremos que no nos quiten los pocos espacios públicos que tenemos y que no nos lo disfracen como un alto de rendimiento que será para la gente del club”

Les preocupa que los dejen sin espacios deportivos. Foto: Jesús Guzmán │El Sol de Mazatlán

Otro de los encargados de la manifestación, fue el profesor de atletismo Leyva, siendo uno de los principales portavoces, “Queremos que esto se quede así, ya estamos hartos del saqueo de nuestros recursos públicos, estos pocos que estamos aquí, somos la voces y no vamos a permitir que nos la quiten como ya había pasado con la Unidad Deportiva Sahop”

Entre otros de los reclamos, vienen que el IMDEM, se ha encargado de cobrar, tanto las acreditaciones para jugar en sus espacios, hasta el cobro de la alberca olímpica de Mazatlán, la cual se encuentra en donde era la Unidad Sahop.









Yo soy un deportista de alto rendimiento, y he participado en eventos internacionales a competir, me cobran por estar ahí, no creo que el estado o el municipio se hagan cargo de esos eventos, asi que es mentira, de que ya no se va a cobrar Jesús Martínez Valle











PARA SABER

El Alcalde mencionó que le regresarán los espacios deportivos a los Mazatlecos, así como lo hizo con el Estadio Teodoro Mariscal, y pretende hacerlo con el Deportivo Benito Juárez, que ha pertenecido al patronato que encabeza Esperanza Kasuga desde hace 17 años

























