Santiago Contreras se convierte en la primera firma de Venados

Mazatlán, Sin.- Salido de la Liga Mazatlán y con un futuro prometedor, Santiago Contreras fue tomado por los Venados de Mazatlán, para ser su primera firma, de cara a la temporada 2022-2023, de la Liga Mexicana del Pacífico.

Aunque ha tenido mucha experiencia en Ligas Infantiles y sobre todo ha integrado parte de selecciones, ahora espera tener un buen proceso en su camino al profesionalismo, como lanzador de los rojos.

“Me siento muy contento por este gran logro que he obtenido a base a mucho esfuerzo y dedicación, como todo niño soñaba formar parte de Venados de Mazatlán cuando iba a ver los juegos al estadio y aquí estamos”, declaró.

Contreras participó con las selecciones de mazatlecas en diferentes eventos, ahora inicia su camino en el beisbol profesional con una concentración en Oaxaca y listo para reportar al Estadio Teodoro Mariscal en septiembre.

“Han sido varias etapas que se han podido superar, gracias a mucho esfuerzo y la gente que me apoya, que no ha dejado de creer en mí desde el día que empecé a jugar beisbol, lo más difícil ha sido ser perseverante y paciente, porque la gente llega a base de mucho esfuerzo y dedicación, me ha costado mucho esperar mi turno y ahora llegó”